Festivals Höhepunkte, Tiefschläge: 20 Jahre Blaurock

Ulm / Claudia Reicherter

Seit 20 Jahren gibt es den Blaurock. Michael und Alexander Karan über Höhen und Tiefen des Umsonst & Draußen.

Das Jugendhaus Don Bosco in Söflingen ist der Ort, an dem vor 20 Jahren alles begann. Alles, damit meint Alexander Karan (37) den Blaurock, nach dem Dornstadter Obstwiesenfestival das größte Umsonst-und-draußen-Open-Air in der Region. Und das größte und langlebigste im Ulmer Stadtgebiet. Karan ist Kassier des Blaurock-Vereins, sein Bruder Michael Karan (40) dessen Vorsitzender. Beide gehörten vor 20 Jahren, damals selbst noch aktive Don-Bosco-Jugendliche, zu den Initiatoren des Festivals.

„Die ersten drei Mal fand der Blaurock an einem Samstag eintägig direkt vor dem Jugendhaus statt“, sagt Alexander Karan. 1999 spielten am Klosterhof im Zentrum von Söflingen Streetwize und Leash. Im zweiten Jahr, 2000, landeten die Macher einen Volltreffer: Sie hatten neben Sieben und Avid Souls die Ulmer Band Die Happy für einen Auftritt verpflichtet, kurz bevor jene ihren Plattenfirmen-Vertrag unterschrieb – also noch zu denkbar günstigen Konditionen. Das sollte sich mit Erscheinen von deren Platte „Supersonic Speed“ ein gutes halbes Jahr später schlagartig ändern. Zum 2. Blaurock kamen deshalb 800 Besucher – obwohl das Festival damals noch Eintritt kostete. 2001 ging’s genremäßig so weiter: mit der Ulmer Cross­over-Band Keilerkopf, ihren Reutlinger Kollegen Suit Yourself und den aus Asch stammenden Punk-Roc­kern Uncle Benz, die sich später aus rechtlichen Gründen in Benzin umbenannten.

Wieder klein angefangen

Das Juha-Fest wuchs stetig. Was 2002 dazu führte, dass es sich auf zwei Abende ausdehnte. Der Freitag war dem HipHop gewidmet mit Azad, De Lee Khan, Altzheima, 4*77er Crew und 6ter Sinn, der Samstag weiterhin dem Rock härterer Gangart mit Siamoon, Eat No Fish und The Monument.

2005 fand der Blaurock erstmals im Meinloh-Forum statt, fünf Fußminuten weiter die Blau hinauf. Dass die Arena mit Bühne zwischen der Turnhalle und den alten Söflinger Stadtmauern angelegt wurde, „war ein Schmankerl“, meint Michael Karan. „Das wurde quasi für uns gemacht“, fügt Alexander Karan mit einem Schmunzeln hinzu.

Bloß: Dieser 7. Blaurock stand zugleich für den Fall, der so oft auf einen raschen Erfolg folgt. Am Samstag spielten Lunik, ein One-Hit-Wonder aus der Schweiz, die viel zu spät anreisten, und Jauch, die das Publikum schon von Siamoon her kannte. „Es war eigentlich kein schlechtes Wetter“, erinnert sich das Brüderpaar. Trotzdem kamen nur 80 zahlende Musikfans. Und der Freitag war auch nicht wirklich gut besucht gewesen . . .

Wie geht es weiter?

Dem Organisationsteam stellte sich zwangsläufig die Frage: Wie geht es weiter? „Da kam die Idee mit einem Umsonst & Draußen auf“, berichtet der Kassier. „Wir fingen wieder ganz klein an“, auch das Team habe sich verändert, sagt sein Bruder, der Vereinsvorsitzende. So begann sich vor zwölf Jahren der Blaurock in der Form herauszukristallisieren, wie wir ihn heute kennen. Mit einem der Katholischen Jugend entwachsenen, nun in einem Verein organisierten zwölfköpfigen Veranstalterteam und rund 30 Helfern, die an zwei Abenden um Himmelfahrt herum ein Open-Air bei freiem Eintritt im Meinloh-Forum auf die Beine stellen, das langsam, aber „gesund“ wächst: Viele Besucher, die mal da waren, kommen immer wieder – egal, welche Musik spielt. Einfach, weil’s so schön relaxt und familienfreundlich ist. Das Konzept geht auf und stellt die Festival-Macher vollauf zufrieden.

Nachdem bislang „jede Umsatzsteigerung von einer Investition aufgefressen wurde, haben wir jetzt erstmals ein gutes Polster“, sagt Michael Karan. Weshalb das nun „volljährige und erwachsene“ Festival seinen 20. anständig feiert: an drei statt zwei Tagen und mit bundes- beziehungsweise europaweit erfolgreichen Headlinern. „Schön zu merken, dass wir angekommen sind“, sagt Alexander Karan. „Man darf nur den Bogen nicht überspannen“, meint sein Bruder Michael.