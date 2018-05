Theater Herzensbrand in Stuttgart

Stuttgart / Otto Paul Burkhardt

Big Brother ist überall. Ganz in Schwarz gibt Christian Friedel den gespenstischen Erzähler und singt schwer aufgedonnerte Popsongs. „Wieviel Zeit hast du noch?“ heißt es zu wummernden Bässen. Gegen Ende stürmt dieser Master of Disaster auch noch höchstpersönlich ins Zuschauerparkett. Gemeinsam mit O’Brien, der als Folterer vorher unter Verbrauch von eimerweise Bühnenblut Schrecken verbreitet hat, klettert Big Brother in die Sitzreihen. Rückt dem Publikum auf die Pelle: „Hast du Angst?“, fragt er. „Steht auf und kämpft!“

Jahrhundertroman

Ja, George Orwells negative Utopie „1984“ ist wieder heftig gefragt. Seit Trumps Amtsantritt soll der 1948 entstandene Jahrhundertroman, dessen Titel ein beabsichtigter Zahlendreher ist, erneut Bestseller-Status erreicht haben. Landauf, landab spielen die Theater dramatisierte Versionen – von Hamburg bis Wien. Auch Stuttgarts Schauspielintendant Armin Petras zeigt die Orwellsche Dystopie „1984“ jetzt als Bearbeitung für die Bühne. Die Koproduktion mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus feierte am Sonntag Stuttgarter Premiere. Es ist die letzte große Produktion der Ära Petras, der damit nach fünf Jahren Abschied vom Publikum nimmt.

Aber zurück zu „1984“. Petras verzichtet auf die üblichen Must-Haves: Ranschmeißerische Comedy-Einlagen sind von ihm nicht zu erwarten, und Trumps „alternative Fakten“ müssen nicht eigens erwähnt werden. Nein, Petras schleust den Stoff nicht durch den Fleischwolf beliebter, häufig banalisierender Aktualisierungs-Effekte. Er erzählt statt dessen die zeitlos gültige Essenz des Romans, die von Überwachung, Gehirnwäsche und Liebe handelt, übrigens mit abweichendem Ende, doch davon später.

Aufgezäumt ist das Ganze als monströses Rockmusical: Links und rechts ist die Popcombo „Woods of Birnam“ postiert – eine Band, die seit 2011 zu „Hamlet“ oder zu Til Schweigers Film „Honig im Kopf“ aufspielte und auch beim Eurovision Song Contest schon vorstellig wurde. Und so klingt sie auch: Den dick aufgetragenen, pathetischen, sich poetisch gerierenden Bombast-Pop dieser Crew („Alles ist ein Herzensbrand“) muss man nicht mögen. Aber er prägt dieses Spektakel, das durch Pomp-Songs mit klischeeverdächtigen Allerwelts-Texten zusammengeleimt wird. In düsterer Videoclip-Ästhetik, versteht sich.

Und das Theater selbst? Kommt da weitaus genauer, vielschichtiger daher. Das achtköpfige Ensemble – je zur Hälfte aus Düsseldorf und Stuttgart – macht die fatalen Folgen des von Orwell imaginierten Überwachungsstaats eindrücklich sichtbar: inklusive des verordneten „Neusprech“-Vokabulars. Die Bühne: ein nachtschwarzer Leerraum, umstellt von Säulen. Ein gigantisches Verließ, in dem die Untertanen eine zylinderförmig herabhängende Lichtquelle anhimmeln, die sich dann wie ein Mega-Stempel nach unten senkt, um alles zu erdrücken.

Einzig der Widerständler Winston, bei Robert Kuchenbuch ein ruheloser Feuerkopf, lehnt sich auf. Dass er ein Tagebuch schreibt, ist bereits ein Kapitalverbrechen. Wie auch seine Liebe zu Julia, die in Petras‘ Fassung nun als Traumdesignerin im Golden-Girl-Look auftritt – Lea Ruckpaul spielt sie als selbstbewusst kampfgewohnte Tänzerin. In dieser Fantasy-Szenerie muss Petras nicht extra auf die Übergriffigkeit heutiger Datenklau-Systeme hinweisen, denen sich viele freiwillig unterordnen.

Im zweiten Teil wird’s drastisch splatterhaft, wenn Wolfgang Michaleks zynischer Folterer O’Brien dem widerspenstigen Winston brutalstmöglich die Zähne ausbricht. Doch immer wieder hält Petras das Geschehen an und blendet Phasen ein, in denen er den Raum mit geisterhaften Clowns, halbnackten Folteropfern und Kindern samt Luftballons bevölkert – und dieses surreale Alptraum-Szenario rotiert dann per Drehbühne langsam um die eigene Achse. Das sind Momente, in denen die Zeit stillsteht, die mehr erzählen als alle aufgebrezelten Bombastrock- und Horror-Effekte vorher.

Anders als bei Orwell endet das Ganze bei Petras fast romantisierend – die Liebe bleibt, Winston und Julia humpeln einer vielleicht hoffnungsvolleren Zukunft entgegen. Kurzum, ein durchwachsener Abschied – der, abgesehen von einem dicken Buhruf für die Regie, insgesamt doch versöhnlich ausfällt: mit viel Jubel und Applaus.