Alte Musik Hassler-Consort spielt Werke von Charpentier

Ulm / Von Burkhard Schäfer

Es gibt Komponisten, von denen kennt man nur ein einziges Werk. Henryk Górecki ist so einer mit seiner „Sinfonie der Klagelieder“. Ganz extrem ist es in Deutschland um Marc-Antoine Charpentier bestellt. Wer nicht gerade in der Alten Musik heimisch ist, kennt den Namen vielleicht überhaupt nicht, wohl aber das Präludium aus seinem „Te Deum“ und das auch nur, weil es einst die Eurovisions-Hymne war. Angesichts der Tatsache, dass Charpentier mehr als 500 Werke geschaffen hat, ist das eine erschreckend magere Ausbeute.

Nun haben das Hassler-Consort und sein Leiter Franz Raml im Rahmen der Ulmer Alte-Musik-Reihe „Originalklang“ Interessierten die Möglichkeit geboten, sich ein Update in Sachen Charpentier zu holen. „Weihnachten in Versailles“ lautete das Motto, und in den beiden kurzen, dafür aber lang nachwirkenden, weil hoch inspirierenden Konzerthälften standen zwei Werke des frühbarocken Meisters auf dem Programm: vor der Pause das „Canticum in Nativitatem Domini“, bei dem es sich laut Raml um ein „komprimiertes Weihnachtsoratorium“ handelt, anschließend dann die „Messe de Minuit“ – eine Mitternachts-Mette, deren Themen hauptsächlich aus Noëls, französischen Weihnachtsliedern, gebildet sind.

Der Witz der Messe ist der, dass eine Auswahl dieser Weihnachtslieder – Marc-Antoine Charpentier schrieb zwei Sammlungen davon – auf Wunsch des Komponisten nach den jeweiligen Hauptsätzen Kyrie, Gloria, Credo und Sanctus als „Noëls sur les instruments“, also rein instrumental, dargeboten werden sollen. Und genau das geschah im Stadthaus.

Und obschon die Harmonien dieser französischen Noëls sur les instruments hierzulande eher nicht Eingang in den Kanon der Weihnachtslieder gefunden haben, war es den durch die Bank hervorragend disponierten Musikern zu verdanken, dass die feierliche Stimmung übersprang. Vor allem das letzte Lied „A la venue Noëls sur les instruments“ vor dem Agnus Dei, mit dem die Messe endet, ging zu Herzen.

Von besonderem Reiz war das Mini-Oratorium der ersten Hälfte, das einen Bogen spannt von der bangen Erwartung der Ankunft des Herrn über die Hirten auf dem Feld und die Geburt Christi bis zum jauchzenden Schlusschor („lasst uns unserem Rettung bringenden Herrn zujubeln, Gerechtigkeit wird in unserem Land herrschen . . .“), bei dem Charpentier mit der Lobpreisung des himmlischen Herrn zugleich seinem weltlichen Herrn, König Ludwig XIV., huldigt. Von hochbarocker Opulenz ist das kammermusikalisch empfundene und in diesem Geist stringent interpretierte „Canticum“ aber gleichwohl meilenweit entfernt.

Und wie anschaulich Charpentier rund 100 Jahre vor Haydns Oratorien die dunkle Nacht und das Erwachen der Hirten sowie deren Marsch zur Krippe instrumental nachzeichnet, war regelrecht aufregend zu hören. „Charpentiers Musik ist sehr französisch, dabei bezaubernd charmant und elegant, vor allem, was das Zusammenspiel von Singstimmen und Instrumenten betrifft“, bekannte Raml vor dem Konzert. Man muss ihm beipflichten.