Kabarett Harry G.: Gegen Brunch, Veganer und Duisburg

Ulm / Christoph A. Schmidberger

Markus Stoll alias Harry G. wird Ende Mai erst 39 Jahre alt. Wenn aber der gebürtige Regensburger mit Studienabschluss in BWL seinen etwas altmodischen Hut aufsetzt, dann grantelt er in bairischer Mundart wie der sprichwörtliche Rentner auf der Parkbank. Seit vier Jahren ist der Kabarettist in dieser Rolle unterwegs, mit dem Programm „#HarrydieEhre“ trat er nun auch vor 700 Gästen in der fast ausverkauften Werkhalle des Roxy auf.

Dem Grantelhuber fiel im Roxy bald auf, dass sein Konzept „Beleidigung“ sei. Wie es sich für einen guten Kabarettisten gehört, schoss er mit Kanonen auf ­Spatzen, traf dabei vor allem Franken („die Ossibayern“), Duisburger und Dresdner. Kostprobe? „In Hamburg sagt man Moin, in Köln Hallööchen, in Dresden Sieg Heil.“

Insbesondere Duisburg hat es ihm sehr angetan. Die Ruhrpottstadt sei im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten deshalb nicht bombardiert worden, weil der Schaden so größer sei. Das muss man erstmal sacken lassen.

Da waren seine Witzchen über Muttis Unvermögen am Smartphone, nervige Whatsapp-Gruppen, peinliche Selbstversuche in der Muckibude und selbsternannte Ernährungswissenschaftler weitaus harmloser. Gelegentlich imitierte er mit abgrundtiefer Reibeisenstimme seinen kettenrauchenden Spezi Alfons, der sogar Emoticons spreche.

Es ist schon ein Vergnügen, den ewigen Nörgeleien dieser quirligen Type zu lauschen. Harry G. kommt gut an, weil er nicht nur auf Spatzen schießt, sondern sich überwiegend zeitgeistigen Themen widmet. Das sind meistens Nerv-Trends wie Veganismus, Brunch-Kultur oder Voice-Mails. Gibt es ein Patentrezept dagegen? Einfach Altwerden, rät Harry G dem Publikum. Dann würden die Trends zwar nicht weniger, aber im Alter habe man die gewisse Gleichgültigkeit gegenüber solchen Nerv-Themen. Im Umkehrschluss heißt das, Harry G. hat noch viele gute Jahre des Grantelns vor sich.