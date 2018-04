Ausstellung Ground Zero im prächtigen Schauwerk

Sindelfingen / Burkhard Meier-Grolman

So viele Zelebritäten aus dem Stammbuch der zeitgenössischen Fotokunst sind hier aufgelistet, dass man sich ehrfürchtig und betont langsam auf der Schräge nach oben schiebt, vorbei an den meist großformatig und mit hoher Auflösung daherkommenden Prachtstücken aus der Sammlung Schaufler. Wäre da nicht der kantige rechteckige Grundriss des ehemaligen Hochlagers, würde man steif und fest behaupten wollen, man befinde sich auf einem Rundgang durch Frank Lloyd Wrights legendärem Guggenheim-Museum.

Aber wir sind nicht am Rande des Central Park in New York, wir bewegen uns in der vor acht Jahren eröffneten Kunstherberge Schauwerk im schwäbischen Sindelfingen. Die Unterschiede zwischen Guggenheim und Schauwerk sind nur minimal, denn allein die hier gezeigten Stars der deutschen Fotoszene wie Candida Höfer, Thomas Demand, Andreas Gursky, Günther Förg, Thomas Ruff, Thomas Struth und Wolfgang Tillmans genießen in Manhattan und anderswo dieselbe oder sogar noch eine höhere Wertschätzung als hierzulande.

Außerdem wabert im Schauwerk mit den speziellen Akt-Schnappschüssen des Japaners Nobuyoshi Araki und der im Aufblühen begriffenen einzelnen roten Tulpe von Robert Mapplethorpe die pure Erotik durch den Raum. Auch die junge Fotografen-Garde – etwa Carsten Meier, Hans-Christian Schink oder die russische Künstlergruppe AES+F mit ihren todschick ins Bild gebrachten Teenager-Models, die mit Raketenwerfern hantieren – ist auf einem guten Weg. Und über allem schweben im Hochlager des Schauwerks die beeindruckenden Pantheon-Studien des Göppinger Lichtkünstlers Klaus Heider und vor allem auch die unglaublich dramatischen Fotos, die Wim Wenders 2001 auf Ground Zero geschossen hat.

Info „Lichtempfindlich 2 – Fotografie aus der Sammlung Schaufler“: bis 6. Januar 2020 im Schauwerk Sindelfingen (Eschenbrünnlestraße 15). Öffnungszeiten: Di, Do 15-16.30 Uhr, Sa, So 11-17 Uhr. www.schauwerk-sindelfingen.de