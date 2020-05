Dass aus der Corona-Epidemie so schnell eine Pandemie wurde, hat viel mit der Globalisierung zu tun. Ihren Anfang in der heutigen Form nahm sie 1979 mit der Öffnung Chinas gegenüber dem Westen. Doch das ist nicht das einzige Ereignis in diesem Jahr, das unser Leben bis heute verändert: die islami...