Museum Ulm Gespenster im japanischen Farbholzschnitt

Ulm / Claudia Reicherter

Halloween ist vorbei, Fasnet in weiter Ferne. Hexen gibt es bei Umzügen erst im März wieder zu bestaunen. Das Thema fasziniert die Menschen aber das ganze Jahr hindurch, deshalb haben Geister- und Zombie-Filme und -Serien seit Jahren Konjunktur. Zauberer, Kobolde und Gespenster spielen auch in der japanischen Kultur eine Rolle: in Legenden und Mythen, in der Tradition des Nô- und Kabuki-Theaters, in davon erzählenden Farbholzschnitten – und bis in die heutige Zeit in Comics, Mangas und Anime-Filmen.

Diesem Thema widmet jetzt auch das Museum Ulm eine schöne kleine Ausstellung – nicht als solche geplant, aber als Ergänzung passend zu „Emil Orlik in Japan“, dessen zarte Farblithografien derzeit das Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum zeigt. Nur dass es statt „Wie ein Traum“ in Ulm „Wie im Alptraum“ heißen müsste. Denn die vom Sigmaringer Galeristen und Sammler Hannspeter Kunz kuratierte Schau erzählt stellenweise durchaus drastisch und explizit „Von Zauberwesen, Ungeheuern und Gespenstern“ aus den Mythen und Legenden in japanischen Farbholzschnitten des 18. und 19. Jahrhunderts.

Da werden – dem Brauch der Kabuki-Stücke entsprechend – wilde Grimassen geschnitten; Gliedmaßen abgetrennt und – eine Woche lang kann sie sich ein Dämon wieder anfügen – trickreich zurückgeholt. Da wimmelt es von Skeletten und allerlei Naturgeistern, von einer Art altertümlich fernöstlichen Zombies, kleinen Teufeln und durchtriebenen Hexen. Nur dass die im 1. und 2. Stock des Grafik-Kabinetts Kappas, Tengus und Onis heißen.

Manche der Monster werden in den zunächst vorrangig mit pflanzlichen und mineralischen Farben auf Maulbeerbaumrindenpapier gedruckten Bildergeschichten bestraft, erklärt Kunz. „Andere versucht man milde zu stimmen.“ Eklig oder blutrünstig ist das alles aber nicht, sondern stets hochästhetisch.

Stoffe, Tiere, Landschaften in Taiso Yoshitoshis Serien „Hundert Gestalten des Mondes“ und „Sechsunddeißig Gespenster“ weisen winzige filigrane Details auf. Die Gesichter der Schreckgestalten wecken Empathie. Massenproduzent Utagawa Kunisada schuf gegen Ende seines Lebens um 1861 kleine Auflagen in hochwertiger, bis zu 30 Druckvorgänge umfassender Qualität. Die Farbverläufe und die Struktur von Wellen oder Fellen gehört zum Ausgefeiltesten, was im Holzschnitt möglich ist.

Kunz, der über seinen Schwiegervater – Architekt aus Chicago, wo das seit Frank Lloyd Wright wohl zum guten Ton gehört – zum Liebhaber japanischer Farbholzschnitte wurde, zeigt seine unverkäufliche Gespenster-Sammlung in Ulm erstmals im ganzen Umfang. Weitere Leihgeber der rund 200 Holzschnitte, Manga-Hefte, Bücher, Zeichnungen auf Papier und Kunststoff – Zelluloid-Vorlagen für Studio-Ghibli-Animationen! – und Merchandise sind der Pforzheimer Günter Beck und das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, das einen Leporello als Trickfilm in Bewegung versetzt hat (bis 17. Februar: Di-So 11-17, Do 11-20 Uhr.