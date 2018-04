Nachruf Gerhard Kaiser gestorben

Ulm / Jürgen Kanold

Seinen ersten Presseausweis erhielt er von einem US-Kontrolloffizier überreicht. Gerhard Kaiser war Sprecher der Ulmer Gymnasien im Redaktionsbeirat der von den Amerikanern gewünschten Jugendseite der Schwäbischen Donau-Zeitung. Und das blieb er: Journalist mit Leib und Seele, mit großer Energie. Er war Volontär, Redakteur, Chef des Feuilletons und zuletzt der Fernsehredaktion und betreute auch „Die christliche Welt“: 45 Jahre lang arbeitete Kaiser, der Mann mit der Fliege, für die SÜDWEST PRESSE – eine unglaubliche Zeitspanne.

Mit seinen Artikeln und Kommentaren begleitete er das Ulmer Kulturleben in der Nachkriegszeit, lange auch als Mitarbeiter des Verlegers und Feuilletonisten Kurt Fried. Eineinhalb Jahrzehnte lang war Kaiser zudem geschäftsführender Redakteur der 1967 gegründeten Ulmer Stadt- und Universitätszeitschrift „Ulmer Forum“. Diese vierteljährlich erscheinende Chronik war ein „anregendes und wegweisenden Zentrum, das in der Tat die alten und neuen Bürger zusammen- und weiterführte“, wie Ulrich Wildermuth einmal schrieb, der frühere Chefredakteur unserer Zeitung, der Kaiser als „Themenentdecker und Autorenfinder von seltenen Gnaden“ pries.

Auch nach seiner Pensionierung 1994 war der weltreisende, global interessierte Kaiser in Ulm präsent. Und er schrieb zum Beispiel eine Biografie der Ulmer Schriftstellerin Johanne Freifrau von Gemmingen, die unter dem Titel „Mit den Musen leben“ in der Schriftenreihe „Ulm und Oberchwaben“ erschien.

Mit den Musen leben – das trifft auch Gerhard Kaisers leidenschaftsvolles Leben für die Kultur. Seine letzten Monate verbrachte er zusammen mit seiner Frau in einem Seniorenheim in Vaihingen/Enz. Dort ist er nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 88 Jahren verstorben. Die Trauerfeier und Urnenbeisetzung finden am Dienstag, 10. April, 14.30 Uhr, auf dem Vaihinger Friedhof statt.