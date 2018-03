Baden-Baden Gemeinderat spricht sich einstimmig für Theatertage aus

Baden-Baden / DPA

Nun steht es fest: Nach der Absage aus Konstanz richtet die Stadt Baden-Baden die Baden-Württembergischen Theatertage 2019 aus. Das beschloss der Hauptausschuss des Gemeinderates am Montagabend einstimmig, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Vorangegangen war ein Streit in Konstanz. Dort hatte das Theater Anfang Februar die Veranstaltung abgesagt, nachdem der Gemeinderat der Vertragsverlängerung für Intendant Christoph Nix nicht zugestimmt hatte. Das Theater in Baden-Baden hatte daraufhin erklärt, die Theatertage übernehmen zu wollen.

Die Baden-Württembergischen Theatertage finden alle zwei Jahre in jeweils wechselnden Städten statt. Sie werden vom Land zur Hälfte getragen. Zuschüsse kommen vom Bühnenverein und der ausrichtenden Stadt. Das vorige Festival war 2017 in Ulm.