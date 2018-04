Kurzkritik Gazarians Ulmer Abschied mit dem WKO

Ulm / Burkhard Schäfer

Am Ende, vor der Zugabe, wurde es dann doch noch sehr bewegend. „Ich bedanke mich für Ihre Zuneigung und Begeisterung“, sagte Ruben Gazarian – und der Kloß im Hals war ihm dabei deutlich anzumerken. Vor fünf Jahren hatte der Armenier sein Württembergisches Kammerorchester Heilbronn (WKO) zum ersten Mal im Kornhaus dirigiert. Nun gab er seine Abschiedsvorstellung. Er hoffe, so Gazarian, dass die Ulmer in fünf Jahren mit Case Scaglione, seinem Nachfolger, dann das nächste Jubiläum feiern können. „Aber nicht ich soll hier das letzte Wort haben, sondern die Musik.“

Und so griff Gazarian in Ulm ein letztes Mal zum Taktstock, um mit dem zweiten Satz aus Tschaikowskis Streicherserenade seine Ära zu beenden. Dass dieser Hit des Russen so gar nicht zum Rest des Programms passte, spielte keine Rolle. Denn der Auftakt, Peteris Vasks’ großartiges, dabei zutiefst melancholisches „Concerto für Viola und Streichorchester“, überragend dargeboten von dem Solisten Maxim Rysanov, ist, man kann es nach dieser hoch intensiven Darbietung kaum anders sagen, eines der besten Werke seiner Art. Wie Rysanov die großen Kadenzen des Werkes in Szene setzte, war schon für sich genommen atemberaubend.

Nach der Pause ging es mit Edvard Griegs Streichquartett op. 27 in einer Bearbeitung für Streichorchester nordisch weiter. Hier waren die Musiker mit Drive und lustvoller Energie am Werk. Melancholie kommt in diesem folkloristisch geprägten Werk trotz seiner dramatischen g-Moll-Stimmung nicht auf. In den lang anhaltenden Applaus mischte sich spürbare Wehmut über den Abgang des beliebten Maestros.