Leitartikel Magdi Aboul-Kheir zur Oscar-Verleihung Für die Oscars gibt es kein Zurück

Los Angeles / Magdi Aboul-Kheir

Rund 15 Millionen Dollar war Netflix Alfonso Cuaróns mexikanisches Familiendrama „Roma“ wert. Für einen kunstsinnigen Film kein geringes Budget, gemessen an Hollywood-Krachern ein Klacks. Doch jetzt kommt’s: Die Oscar-Kampagne für „Roma“ hat sich Netflix laut US-Medien dann 25 Millionen Dollar kosten lassen. Mit aller Macht wollte der Streaming-­Dienst den Oscar-Thron besteigen.

Ganz hat das nicht geklappt, „Green Book“ hat den Oscar als „Bester Film“ gewonnen: Das konventionelle Anti-Rassismus-Drama hatte als Konsens-Film bessere Karten. Doch Netflix wird es wieder versuchen.

Als Cineast sollte man das nicht verdammen – wenn Filme wie „Roma“ entstehen, für die es sonst kaum mehr Geld gibt. Zumal Netflix Regisseuren offenbar kreativ freie Hand lässt. Nur sollten diese Filme auch tatsächlich, zumindest in einem gewissen Rahmen, im Kino laufen. Ein bildgewaltiges Meisterwerk wie „Roma“ gehört auf die große Leinwand.

Netflix muss sich also überlegen, wie es sich zum Kino verhält. Aber die Oscars brauchen auch Klarheit: Wann also dürfen Streaming-Produktionen am Rennen um den Kinopreis teilnehmen? Unter den Oscar-Präsentatoren waren in diesem Jahr mehr TV- als Kino-Stars: Das wirkte schon anbiedernd.

Die Oscars stehen in der Kritik und befinden sich im Wandel. „Roma“ wäre nicht nur als erste Netflix-Produktion, sondern auch als erster nicht-englischsprachiger Streifen „Bester Film“ geworden. Das ist absurd: In 90 Jahren war laut Oscar-Academy stets ein amerikanischer oder englischer Film das beste Werk!

Also: Soll der Oscar weiterhin vor allem Hollywoods Glanz und Gloria widerspiegeln oder das weltweite Kino abbilden? In der Folge der #OscarSoWhite- und #MeToo-Debatten hat in der Academy ein Umdenken eingesetzt: Jahr für Jahr werden hunderte neue Mitglieder aufgenommen, dabei spielen Internationalität, Frauenquote und ethnische Vielfalt eine große Rolle. Das muss auf die Preisvergabe abfärben. Gut so.

Und wie verhält sich der Oscar zum populären Film? Als vor Jahren der packende Batman-Film „The Dark Knight“ nicht als „Bester Film“ nominiert wurde, gab es einen Aufschrei. In der Folge wurde die Königskategorie von fünf auf bis zu zehn nominierte Filme erweitert. Mit „Black Panther“ war nun erstmals eine Comic-­Verfilmung im Rennen. Warum auch nicht, das spricht für deren Relevanz.

Und die Political Correctness? Die hat ihre Berechtigung, aber natürlich sollte künstlerische Qualität ausgezeichnet werden, nicht Gesinnung. Doch klar, dass die Oscar-­Gala auch als Bühne für Appelle genützt wird. Angesichts der nächsten US-Wahlen zitierte der gefeierte schwarze Filmemacher Spike Lee einen eigenen Filmtitel: „Do The Right Thing!“

Aber was ist für die Oscars richtig, wenn sich Sehgewohnheiten und Verhältnisse wandeln? Immerhin hat sich die Academy auf den Weg gemacht. Es gibt kein Zurück: Die Filmwelt schaut für die Oscars nach Hollywood – aber Hollywood ist gewiss nicht mehr die ganze Kinowelt.

