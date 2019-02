Schauspieler Franz Rogowski: Vom Schulabbrecher zum Star

Tübingen / Lorenzo Zimmer

Der Franz, das ist einer, aus dem könnte mal alles werden. Oder gar nichts.“ Das dachten viele Lehrer, denen Franz Rogowski während seiner Schulzeit in Tübingen begegnete. Manche von ihnen sprachen das auch aus. Viele sahen ihn auf dem Holzweg, als Rogowski kurz vor der Oberstufe an ein anderes Gymnasium wechselte und ein Jahr später die Schule ganz abbrach. Um Künstler zu werden. Musiker oder Schauspieler: „Das packt der“, dachten seine Freunde.

15 Jahre später – am 27. April 2018 – stand Franz Rogowski in schickem Smoking auf der Bühne des Palais am Berliner Funkturm. Und nahm dort den Deutschen Filmpreis als bester deutscher Schauspieler entgegen. Rogowski hatte es vom vermeintlichen Holzweg auf den roten Teppich geschafft. Mit dem Preis wurde er für seine Rolle in „In den Gängen“ ausgezeichnet. In dem Melodram, das auf der 68. Berlinale uraufgeführt wurde, spielt Rogowski den Angestellten Christian, der in einem Großmarkt in der ostdeutschen Provinz arbeitet. Der Film war eines der Kino-Highlights des vergangenen Jahres. Als Rogowski den Preis entgegennahm, bedankte sich der 32-Jährige sichtlich aufgewühlt bei seiner Familie: „Die mochten mich auch schon vor all dem Wirbel hier.“

An einem Winternachmittag betritt Rogowski ein plüschiges Café in der Tübinger Innenstadt. Eines, in das Leute seines Alters eher nicht gehen. Vereinzelt fallen Blicke auf ihn, als er den Raum betritt. Er wird erkannt, aber nicht angesprochen. Rogowski setzt sich in eine Sessel und ordert Espresso Macchiato.

Auf seine Erinnerungen an Tübingen angesprochen, kommt ihm zuerst seine Schulzeit in den Sinn. „Irgendwie waren wir Underdogs, Außenseiter“, blickt er zurück und schlürft Milchschaum in sich hinein. An diese Jahre am Neckar hat Rogowski nicht nur gute Erinnerungen. „Ich muss klar sagen: Die Schulzeit ist die größte Gewalt, die mir in meinem Leben angetan wurde.“ Irgendwie sei es auch die „quadratische Fantasie des Schwabenlands“ gewesen, die ihm „immer zuwider“ war. Die Schule war für den Filmstar bis zuletzt ein Reinfall.

Die „erzwungen kollektive Wahrnehmung der Welt“ war für Rogowski stets ein Graus. Auf diese Weise habe er nach seinem Schulabbruch in der elften Klasse nie wieder etwas gelernt. Mal ganz unabhängig von der Schule: Vermisst er denn etwas an Tübingen? „Käse!“, kommt die Antwort prompt. „Ich habe das Gefühl, der Käse ist hier besser als in Berlin. Und ich liebe guten Käse.“

Schließlich gelang Rogowski die Abnabelung von Tübingen. Auch, wie er sagt, durch die Prägung seiner Eltern, die ihn stets darin bestärkten, auf seine innere Stimme zu hören. Er entschied sich für eine Tanzausbildung in Stuttgart, besuchte dann die Clown-Schule „Scuola Dimitri“ im Tessin. Schon in der Pubertät stählte Rogowski seinen Körper, lief minutenlang auf Händen durch die elterliche Wohnung, machte Judo und spielte Baseball.

Körperlichkeit und künstlerischer Ausdruck interessierten ihn seit jeher: „Ich glaube, in meiner Pubertät, diesen stürmischen Zeiten erster Schamhaare, mit Samenstau und Verliebtheitsgefühlen, wurde mir mein eigener Körper zur letzten Sicherheitszone, einem Ort, an dem ich mich souverän fühlte.“ Wenn man die Schule, die Gesellschaft und erst recht das andere Geschlecht nicht versteht, habe „der dicker werdende eigene Bizeps eine sehr beruhigende Wirkung aufs eigene Empfinden gehabt“, so Rogowski.

Er realisierte aber noch in seiner Jugend, dass er keinen Bizeps braucht, um eine starke Wirkung auf andere zu entfalten. Nach Erfahrungen in Jugendgruppen des Landestheaters Tübingen etablierte sich Rogowski von 2007 an in der gehobenen deutschen Schauspiel-Szene. Spielte am Thalia Theater in Hamburg, am Schauspielhaus in Hannover und an der Berliner Schaubühne am Lehniner Platz. Bald trudelten erste Filmangebote ein – entdeckt habe ihn der Berliner Regisseur Jakob Lass, sagt Rogowski. Unter der Regie von Sebastian Schipper, gelang Rogowski 2015 mit seiner Darstellung des zwielichtigen Charakters Boxer in „Victoria“ der Durchbruch. Der zwei­stündige Film wurde in einem Take durchgedreht, wirkt dadurch auf viele Zuschauer wie ein heftiger Rausch. Rogowski konnte sein Improvisationstalent einsetzen. In vorausschauender Planung und Sorgfalt verzettelt sich der 32-Jährige. Er sei jemand, der den Last-Minute-Moment kultiviert.

Entspannung in der Familie

Seit „Victoria“, „In den Gängen“ und „Transit“ gilt Rogowski als einer der vielversprechendsten Schauspieler im deutschen Kinogeschäft. Dass er sein Ding gefunden hat, führte auch zu einer gewissen Entspannung in seiner Familie: „Die Appelle wandelten sich von ,Krieg mal den Arsch hoch‘ zu ,Mach mal halb lang, entspann dich mal‘“, sagt er. Plötzlich hat er Agenten in London und New York. Und doch bleibt das europäische Arthouse-Kino seine filmische Wahlheimat.

An der standardisierten Fernsehwelt hat Rogowski kein großes Interesse: „Wir befinden uns unnötigerweise in einem Land, in dem vielen Menschen bestimmte Bildung nicht zugänglich ist.“ Dies habe auch Auswirkungen auf ihre Sehgewohnheiten.

Ob man ihn trotzdem eines Tages als Tatort-Kommissar sehen wird? „Das kann natürlich immer passieren“, sagt er schmunzelnd. In diesem Jahr dreht Rogowski jedenfalls gleich drei neue Kinofilme. Dass er an die großen Erfolge im vergangenen Jahr möglicherweise nicht unmittelbar wird anknüpfen können, macht ihm keine Angst. „Dass eine Kurve, die steil nach oben geht, auch irgendwann wieder nach unten zeigt, ist für mich eine Gewissheit.“