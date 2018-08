Comics Flix’ „Spirou in Berlin“ zum 80. der Serie

Lesereise und Sonderveröffentlichungen

80 Jahre Zum Jubeljahr gibt Carlsen nicht nur Flix’ „Spirou in Berlin“ (Hardcover, 64 Seiten, 16 Euro) heraus, sondern darüber hinaus das „Spirou & Fantasio Spezial 25: Sein Name war Ptirou“ von Yves Sente und Laurent Verron (72 Seiten, 12.99 Euro), die „Spirou & Fantasio Gesamtausgabe 9: 1969-1972“ von Jean-Claude Fournier, im Oktober Emile Bravos „Spezial 26: Spirou – Schlechter Start in neuen Zeiten“ und im November einen Jubiläums-Schuber mit allen Spirou-Bänden des legendären Autors und Zeichners André Franquin.

Live-Termine Flix stellt seinen „Spirou“ vor und signiert Bücher, unter anderem am 31. August/­15. September in Berlin, 1./2. September in Erfurt, 3. in Dresden, 19. in München, 26. in Stuttgart, 10.-14. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse und 26. Oktober in Freiburg, www.carlsen.de/termine. cli