Baden-Baden Festspielhaus stellt Programm für die nächste Spielzeit vor

Baden-Baden / DPA

Im Festspielhaus Baden-Baden beginnt in diesem Jahr die letzte Spielzeit unter der Intendanz von Andreas Mölich-Zebhauser. Heute will der 65-Jährige die musikalischen Vorhaben 2018/2019 für Deutschlands größtes Opernhaus vorstellen. Mölich-Zebhauser hatte seine Arbeit in Baden-Baden 1998 aufgenommen, als das erst kurz zuvor gestartete privat finanzierte Projekt kurz vor dem Scheitern stand. Erst die Gründung einer Stiftung und ein neues Konzept rettete das Festspielhaus, das heute einen Jahresetat von rund 24 Millionen Euro hat. Am 18. April feiert das Opernhaus mit rund 2500 Plätzen 20-jähriges Bestehen.

Festspielhaus