Kultur Festakt: 25 Jahre Bibliotheksgesellschaft Ulm

Ulm / Elvira Lauscher

Als Idiotes bezeichnete man in der griechischen Antike eine Person, die kein öffentliches Amt innehatte oder sich nicht am politischen Leben beteiligte, erzählte Marlies Blume, die durch den Festakt zum 25-jährigen Bestehen der Bibliotheksgesellschaft Ulm führte. „Heute bist du eher ein Idiot, wenn du ehrenamtlich tätig bist. Aber warum mal nicht Bereicherung sein, statt sich nur zu bereichern?“, meinte die Kabarettistin.

Diesen Gedanken hatten auch die Gründer der Gesellschaft wie der damalige Kulturbürgermeister Götz Hartung. Als nach den kulturell blühenden 80er Jahren in den 90ern das Geld knapper wurde, begann er, Fördervereine und Freundeskreise ins Leben zu rufen, wie 1979 den Förderverein des Ulmer Theaters, 1982 die Freunde des Ulmer Museums und am 24. Februar 1994 die Bibliotheksgesellschaft. Götz Hartung war einer der drei Ehrengäste, die in der gut besuchten Stadtbibliothek über die Geschichte und die Wichtigkeit des Vereines sprachen.

Auch Vorstand Jörg Nübling freute sich über die konstante Zahl von etwa 100 Mitgliedern und berichtete über die Förderschwerpunkte Leseförderung, Ausstattung der Bibliothek und Erhalt bibliophiler Werke. Er sprach auch von der neuen Reihe, dem Benefiz-Abend „Meine Stunde für die Stadtbibliothek“ mit prominenten Ulmern.

Doch es wurde nicht nur über Bücher geredet, sondern auch aus Büchern gelesen. Jeder der drei Ehrengäste hatte ein Lieblingsbuch dabei. Götz Hartung, der gerne gesellschaftspolitische Bücher liest, brachte Seyran Ates Buch „Selam, Frau Imamin“ über eine liberale Moschee mit. Bürgermeisterin Iris Mann erzählte und las aus dem Buch „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ von Jonas Jonasson, und Alt-Oberbürgermeister Ivo Gönner wollte zuerst einen Text von Václav Havel lesen oder aus Henning Mankells „Der Chronist der Winde“. „Aber für den Weiberfasnet war mir das zu schwer.“ Eine gute Entscheidung, denn Gönner brillierte als Loriot-Vorleser aus dessen „Kleinem Opernführer“. Ein amüsanter Abschluss, der Lust auf mehr machte!