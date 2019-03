Das neue Buch Ferdinand von Schirach und die Suche nach Glück

Ulm / Von Jürgen Kanold

Die Eltern trennen sich früh, kurz vor seinem zehnten Geburtstag kommt der Sohn zu den Jesuiten ins Internat. Dunkler Schwarzwald. Mit 15 stirbt der Vater, schon lange nur noch eine Postkartenbekanntschaft. Der Sohn liest Heinrich von Kleists Abschiedsbriefe, und eines Herbstferienabends trinkt er ein­einhalb Flaschen Whiskey, holt aus dem Waffenschrank eine Schrotflinte, legt sich unter die Ulme, die sein Vater zu seiner Geburt gepflanzt hatte, nimmt den Lauf des Gewehrs in den Mund und drückt ab . . .

Das ist keine Story aus dem Leben, wie Ferdinand von Schirach sie in seinen Bestsellern „Verbrechen“, „Schuld“ und „Strafe“ oder in seinen Romanen aufgeschrieben hat, es ist das Leben des Schriftstellers selbst: Er hatte aber damals im Suff vergessen, eine Patrone einzulegen.

Heute kommt das neue Buch des mittlerweile 55-jährigen Strafverteidigers, der längst zu den großen deutschen Erzählern der Gegenwart gehört, in den Handel: „Kaffee und Zigaretten“. Alkohol, so sagte von Schirach jetzt in einem Gespräch mit der „Zeit“, gehöre seit jenem Selbstmordversuch nicht mehr zu seinen Rauschmitteln. Was ist das also für ein Buch, das einen so plaudernden Titel trägt? Es enthält in 48 Kapiteln biografische, ja sehr persönliche Erzählungen und Anekdoten, Notizen, aber auch Porträts (etwa des Rauchers Helmut Schmidt) und Begegnungen (Imre Kertész, Lars Gustafssonl) sowie Aperçus über unsere Zeitläufte. Über Ausmalbücher für Erwachsene wundert sich der Vielleser. Oder über den „Magenta“-Tarif der Telekom: Der Name der Farbe stamme daher, dass in der lombardischen Kleinstadt Magenta 1859 derart viele Soldaten abgeschlachtet worden seien, dass sich der Boden rot färbte . . .

Außergewöhnliche Rechtsfälle verhandelt der Bestsellerautor, der ein großer Aufklärer ist, zudem: Die Würde sei „kein Teil des Menschen wie ein Arm oder ein Bein. Sie ist nur eine Idee, sie ist zerbrechlich, und wir müssen sie schützen.“ Das ist sein großes Thema, wovon nicht nur sein Erfolgsstück „Terror“ spricht.

Ferdinand von Schirach hat 20 Jahre lang Mörder und Totschläger verteidigt und alles gesehen: Zimmer, in denen das Blut stand, abgeschnittene Köpfe, herausgerissene Geschlechtsteile und zerschnittene Körper. Begriffe wie „das Böse“, „die Moral“ und „die Wahrheit“ seien ihm deshalb zu groß und zu weit geworden. „Der Mensch kann ja alles sein, er kann Figaros Hochzeit komponieren, die Sixtinische Kapelle erschaffen und das Penicillin erfinden. Oder er kann Kriege führen, vergewaltigen und morden.“ Immer aber sei es der gleiche Mensch, „dieser strahlende, verzweifelte, geschundene Mensch“, schreibt von Schirach, der von den Abgründen auch aus seiner Familiengeschichte weiß: Sein Großvater Baldur von Schirach war NS-Reichsjugendführer und ein im Nürnberger Prozess verurteilter Kriegsverbrecher. „Vielleicht bin ich aus Wut und Scham über seine Sätze und seine Taten der geworden, der ich bin.“

In diesem Buch gibt der geborene Münchner, der auch ein Cineast ist, gewissermaßen Einblicke in sein Grundgesetz, seine Verfassung. Den Filmemacher Michael Haneke nennt er als Vorbild, weil er keinen anderen Künstler kenne, der weniger Kompromisse mache: „Die Präzision seiner Arbeiten, das Unsentimentale, das Fehlen aller Klischees – das alles hat mich oft aufgerichtet, wenn ich aufgeben wollte.“

Eine tiefe Melancholie durchweht von Schirachs Prosa. Einmal erzählt er davon, dass er in jungen Jahren armselig in Paris lebte, aber Hemingway las und in billigen Cafés träumte: „Wir glaubten, dass uns alles gelingen würde, weil wir nur wenig wussten und weil die Wirklichkeit noch keine Macht über uns hatte.“

Auch der Romantiker Eichendorff, der sehnsuchtsvoll von der Heimat dichtete, ist Ferdinand von Schirach, der an Depressionen leidet, ein zitierter Gefährte: „Wir sehnen uns nach Hause/ Und wissen nicht, wohin?“ So konstatiert der offenbar sehr einsame Autor: „Es gibt keine Pflicht zu leben, jeder scheitert auf seine eigene Weise.“ Und findet doch auch die Sonne, schützt sich mit Accessoires, etwa einem silbernen Zigarettenetui und einem Feuerzeug aus Schildplatt, gegen die „Hässlichkeit und Brutalität der Welt“.

Der letzte Satz: „Glück ist eine Farbe und immer nur ein Moment.“ Connaisseurs lesen dieses geistreiche wie sehr persönliche Buch, das zu schnelle 190 Seiten zählt, gewiss bei Kaffee und Zigaretten.