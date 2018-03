Bücher Felicitas Hoppes Amerikaroman „Prawda“

Berlin / Georg Leisten

Schon die Namen klingen nach Komikerduo: Ilf und Petrow. In ihren Romansatiren hielten die beiden Schriftsteller den russischen Zeitgenossen so genial den Zerrspiegel vor Augen, dass keinem Zensurkommissar ein Licht aufging, wie hinterlistig Stalins kaltes Reich da auf kleiner Flamme zur Groteske verkocht wurde. Ihr literarischer Ruhm verschaffte Ilja Ilf und Jewgeni Petrow 1935 eine für Sowjetmenschen seltene Ehre: Im Auftrag der „Prawda“ sollten sie in die USA reisen, um das Staatsblatt mit Reportagen aus dem klassenfeindlichen Land zu versorgen. In einem mausgrauen Ford durchquerten sie das von der Weltwirtschaftskrise gebeutelte Land des Kapitalismus und fassten ihre Berichte später in einem Buch zusammen. Dessen deutsche Übersetzung „Das eingeschossige Amerika“ erschien 2011 mit einem Vorwort von Felicitas Hoppe.

Damit war das Thema für die 1960 geborene Büchnerpreisträgerin nicht erledigt. Ein paar Jahre später zog es sie selbst über den Atlantik. Sie wollte der Route von Ilf und Petrow nachreisen. Aus dieser Spurensuche ist eine vergnügliche Roadmovie-Erzählung entstanden, die den doppelten Boden der Ironie bereits im Titel trägt: „Prawda“, der Name der Sowjetzeitung, heißt übersetzt „Wahrheit“ – etwas, womit es nicht nur Ilf und Petrow nicht so genau nahmen. Auch Hoppe springt in ihren amerikanischen Reiseerinnerungen leichtfüßig zwischen den Realitäts-, Zeit-, Anspielungsebenen hin und her.

Von Boston aus macht sich die Autorin auf den Weg. Ihr zur Seite drei illustre Begleiter: die Fotografin Jerry, die „ein Stipendium auf den Kopf hauen muss“, der Künstler Foma und die emeritierte Deutsch-Professorin Ann Adams. Zusammen nennen sie sich die „schrecklichen Vier“.

Auf dem Programm stehen überraschende Besuche und Begegnungen: Quentin Tarantino bekommt ebenso seinen Auftritt wie die Simpsons oder Michael Jackson. Beziehungsweise dessen Geist. Los geht es aber bezeichnenderweise mit der Besichtigung des ersten elektrischen Stuhls, denn Elektrizität bildete in Ilf und Petrows Amerika-Erkundungen ein Leitmotiv. Gefolgt von der Mobilität. Henry Ford, der große Autokonzern-Vorsitzende persönlich, gewährte den beiden Abgesandten aus der UdSSR seinerzeit eine Audienz. Ihre Nachfolger dagegen empfängt der Rostgürtel in seiner ganzen postindustriellen Tristesse.

Man muss einiges an Wissen aufbieten beziehungsweise häufig Wikipedia konsultieren, damit einem die überall aus Geistesgeschichte und Popkultur hereingezwinkerten Querverweise nicht entgehen.

Stilistischer Esprit

Wer aber solche Lesewiderstände nicht scheut, dem erscheint das heutige Amerika, das Amerika Donald Trumps im Abgleich mit Ilfs und Petrows sozialhistorischem Epochengemälde noch ein wenig widersprüchlicher, unglaubwürdiger.

Dabei lebt Hoppes Buch von treffend skurrilen Vergleichen und einem stilistischen Esprit, der die Dinge stets anders beschreibt, als man erwartet hätte. Das Silicon Valley heißt „Siliciumtal“, Barack Obama wird zum „übermüdeten Pharao“ im maßgeschneiderten Anzug und irgendwo in den Südstaaten riecht es plötzlich „nach Onkel Toms Hütte, nach Ketten, Peitschen und Ku-Klux-Klan“. Das Raumklima in manchem Hotel ist kaum besser. Das liegt an Klimaanlagen, die dem Gast entweder „versengte oder erkältete Träume“ bescheren.

Reisefieber in Richtung USA weckt all das nicht. Aber es ist erfrischend zu lesen. Ilf und Petrow hätten sich schlapp gelacht.