Karlsruhe Faszination Paris: Einfluss auf deutsche Künstler

Karlsruhe / DPA

Großstadtszenen, Freiluftmalerei und farbenfrohe Interieurs - auf der Suche nach Inspiration zog es viele Künstler seit Mitte des 19. Jahrhunderts nach Paris. Eine Schau in der Städtischen Galerie Karlsruhe zeigt nun anhand von rund 200 Exponaten Einflüsse auf deutsche Maler, Grafiker und Bildhauer. Von diesem Samstag an sind Werke von 40 Künstlern der Karlsruher Akademie zu sehen, die sich ins Zentrum der Avantgarde aufmachten. Unter ihnen Franz Xaver Winterhalter, Anselm Feuerbach, Hans Thoma, Karl Albiker, Karl Hubbuch, Martha Kropp, Otto Laible und Wilhelm Schnarrenberger. Die Ausstellung „Paris, Paris! Karlsruher Künstler an der Seine 1850 - 1930“ dauert bis zum 2. Juni.

