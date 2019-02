Geburtstag Erika Pluhar: „Das Jetzt leben“

Von Beatrice Faßbender und Ulrich Rüdenauer

Was für ein Leben: Seit mehr als 60 Jahren steht Erika Pluhar auf der Bühne. 40 Jahre lang war sie Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters, wo man sie in großen Rollen erleben konnte – als Maria Stuart, Hedda Gabler oder Ranjewskaja in Tschechows „Der Kirschgarten“. Schon in den 60er Jahren wurde sie auch für den Film entdeckt – und berühmt. Für eine so exponierte Künstlerin interessierte sich freilich auch die Klatschpresse. Ihre Beziehungen zu Udo Proksch, André Heller und Peter Vogel lieferten dafür ebenso viel Stoff wie ihre politischen Interventionen – sie stellte sich etwa vehement gegen Jörg Haider, engagierte sich immer wieder gegen Rechtsextremismus. Ihre Tochter Anna starb 1999 an einem Asthmaanfall – eine Lebenskatastrophe, die in ihrer Arbeit immer wieder auftaucht.

Seit den 70er Jahren trat Erika Pluhar verstärkt als Sängerin ins Rampenlicht, bot bald ihre eigenen Chansons dar und brachte unzählige Alben heraus. Und dann die Literatur. „So ab meinem 40. Lebensjahr habe ich begonnen zu schreiben und zu veröffentlichen, und ab meinem 60. Lebensjahr habe ich aufgehört, Schauspielerin zu sein. Und jetzt bin ich 80 und nur noch Schriftstellerin“, sagt die Grande Dame der österreichischen Bühne. Geschrieben aber hat Erika Pluhar eigentlich schon immer – bereits in der Schule und während ihrer ersten Jahre am Theater. Die Literatur war es auch, die sie zur Schauspielerin gemacht hat, die Liebe zu den Worten, zur Musikalität der Sprache.

Geboren wurde sie am 28. Februar 1939 in Wien, in einem Arbeiterbezirk. Nach der Matura schaffte sie die Aufnahmeprüfung am berühmten Reinhardt-Seminar, und gleich im Anschluss bekam sie ein Engagement am Wiener Burgtheater – 40 Jahre lang gehörte sie fest zum Ensemble. „Es war für mich wirklich so berührend“, erzählt sie, „denn ich war nach dem Krieg mit meiner Oma immer in dem Park beim Rathaus, gegenüber vom Burgtheater. Sie hat dort gewohnt, und das Burgtheater war kaputt und mit Brettern vernagelt und zerstört. Meine Oma hat mir erzählt, was sie dort gesehen hat in diesem Theater und wie schön das war. Und als Kind dachte ich: Da möchte ich einmal spielen. Als ich dann ans Burgtheater engagiert wurde, ist mir das eingefallen. Eine Zeitlang glaubte ich: Man muss seine Wünsche nur ausschütten, dann erfüllen sie sich schon. Das habe ich später wieder revidiert, so hat’s dann weiterhin nicht ausgesehen.“

Von außen betrachtet allerdings schon: Die Laufbahn von Erika Pluhar jedenfalls ist eindrucksvoll. Sie spielte immer größere Rollen, wurde für den Film entdeckt. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machte sie ihr Auftritt im Zweiteiler „Bel Ami“ (1968) unter der Regie von Helmut Käutner. Sie begann, eigene Lieder zu singen. Und dann kamen die ersten Buchveröffentlichungen. „Mein erster kleiner Roman, den ich ganz diskret ‚eine Geschichte‘ genannt habe, hieß ‚Es gehört eins zum andern‘. Von Sigrid Löffler ist das Buch in der Zeitschrift Profil doppelseitig so verrissen worden, dass eigentlich jeder Mensch aufhören würde zu schreiben. Ich nicht. Das Buch hat sich trotzdem verkauft wie später fast kein weiteres Buch von mir. Ich hab’s bis jetzt sehr gern, diese erste Geschichte. Und ich habe mich nicht entmutigen lassen und weitergeschrieben.“

Entmutigen lassen hat sich Erika Pluhar nie. Auch nicht von ihren persönlichen Schicksalsschlägen. Ihre Beziehungen zu Männern – etwa zu André Heller – waren immer kompliziert und öffentlich. Ihre große Liebe, der Schauspieler Peter Vogel, beging 1978 Selbstmord. „Trotzdem“ – ein Lieblings- und Leitwort im Leben Pluhars – hat sie immer weitergemacht. Und noch immer ist sie voller Energie. Erika Pluhars gerade erschienenes neues Buch „Anna“ handelt von einer Kindheit, einer aufwühlenden Tochter-Mutter-Beziehung, die durchaus autobiographische Züge trägt. Über das Älterwerden hat sie oft nachgedacht und geschrieben. Was bedeutet es für sie, 80 zu werden?

„Irgendwann“, sagt sie, „fühlt man sich alterslos. Aber das Empfinden für Endlichkeit, das mich ja schon immer begleitet hat, ist natürlich sehr dicht geworden. Man kann immer sterben. Meine Tochter ist jung gestorben. Jugend verbinde ich dennoch mit dem Wissen oder mit der Überzeugung, Zukunft zu haben. Wenn man 80 wird, ist es allerdings sehr gut, einfach die Gegenwart ganz intensiv wahrzunehmen. Das Jetzt zu leben.“

Zu dieser Intensität gehört es auch, die Stimme zu erheben. Das tut Erika Pluhar noch immer. Geboren in der Zeit des Faschismus, hat die Autorin und Schauspielerin ein sensibles Gespür für die Verwerfungen und Konflikte der Gegenwart. Immer wieder hat sie sich politisch eingemischt. Und sie scheint auch mit achtzig Jahren angesichts neuer rechtsradikaler Gefahren ihre kämpferische Haltung nicht aufzugeben. „Gott sei Dank können wir in diesen Zeiten ja noch Widerstand äußern. Das tu ja nicht nur ich, das tun viele Menschen. Und man muss aufpassen, dass es bei dieser Möglichkeit bleibt. Das müssen wir bewahren. Und das werde ich bis ans Ende meiner Tage, so lange ich gut bei Troste bleibe, auch tun.“