Janosch Moldau lebt als Musiker immer in der Zukunft. Der Neu-Ulmer ist in Gedanken schon in den Jahren 2022 und 2023, „ich habe schon Songs geschrieben“, sagt er, die Texte, die Melodien spuken durch seinen Kopf, daraus in seinem Studio fertige Stücke zu machen, wird ihm viel Arbeit abverlange...