Konzert Einfach nur „Yo La Tengo“ in Schorndorf

Einfach nur „Yo La Tengo“ in Schorndorf

Schorndorf / Udo Eberl

Yo La Tengo gehörten einfach zwingend zum diesjährigen Jubiläumsprogramm der Manufaktur in Schorndorf, zumal das Trio wie angegossen in diese famose Kulturinstitution passt. Ist die Band doch selbst eine. Gleichsam wohltuend anachronistisch und jugendlich zappelig. Yo La Tengo sind genauso Indie-Perfektionisten wie Rock-Dekonstrukteure.

Ihre Fangemeinde hatten sie immer, weil sich wirklich Gutes oft eben doch durchsetzt. Und nun, nach 34 Jahren des stetigen musikalischen Gratwanderns, sind sie sowieso längst Kult. Und die 500 Besucher im brechend vollen Club wollen Stücke des jüngsten Albums „There‘s A Riot Going On“ und Gereiftes aus mehr als 30 Jahren live zu erleben.

Zunächst werden von Ira Kaplan Gitarrenschleifen geschichtet, Keyboard-Flächen gelegt, seine Stimme legt sich zerbrechlich, fast gehaucht hinein. Georgia Hubley, an den Drums noch zurückhaltend, gesellt sich auch singend hinzu. Instrumente werden getauscht, auch der Bassist James McNew steht an den Keyboards, trommelt, zupft die Akustische.

Selbst der kürzeste Moment hat hier Sinn. Kaplans Weg von den Tasten zum Schlagzeug für ein gesetztes Zischen, die Gitarren-Verdichtungen, die sich bisweilen harmonisch reiben und doch immer schlüssig klingen. Die mit Instrumentarium gefüllte Bühne erlebt Hingehauchtes, knapp am Hit vorbei, Countyeskes, Durchlässiges, lustigen Kitsch, handfesten Rock und im zweiten Set all das in höherer Dosierung und noch kontrastreicher.

Schreiende Gitarren, verzerrte Bässe, Powerdrums, Lärmwalzen-Lust, dazwischen Song-Miniaturen, Schwebungen, ganz am Ende auf einer stoischen Basslinie die gelebte Endlosigkeit des Rock, sehr laut. Der massive Beifall ist nicht weniger als eine Spiegelung des euphorischen Konzerterlebnisses. Drei Zugaben-Stücke, der Manufaktur zum Geburtstag geschenkt, und noch eine hinterher, da das Publikum nicht locker lässt. Einfach nur Yo La Tengo.