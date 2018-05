Theater Ehezwist, Blutrausch und kosmische Katastrophe

Stuttgart / Otto Paul Burkhardt

„Salome ist eine Sauerei, selbst in der harmonischsten Übertragung.“ So heißt es in Einar Schleefs Prolog. Doch es hielt ihn nicht davon ab, Oscar Wildes skandalträchtige und von der Zensur verbotene Fassung des Bibelstoffs noch einmal kräftig zuzuspitzen – in einer Bearbeitung (1997), die ihrerseits wieder heftige Wellen schlug. Heute ist es um den 2001 verstorbenen Schleef ruhiger geworden. Jetzt hat der Regisseur Sebastian Baumgarten die schon halb vergessene Schleef-Bearbeitung noch einmal ausgegraben und seinerseits umgemodelt – zu einem irrwitzigen Drama zwischen Mythosumdeutung und Weltuntergang. Jetzt war Premiere im Schauspielhaus.

Gleich vorweg: Den schleef-typischen, in seiner bedrängenden Wucht stets umstrittenen Chor hat Baumgarten weggelassen. Gebrüllt wird trotzdem sehr viel, nicht immer, aber zuweilen auch auf hohem Niveau.

Geschichte und Gegenwart verschwimmen – wir sehen Herodes im Antik-Look umgeben von heutig uniformierten Militärs. Und wir blicken auf die Kulisse des Luxushotels King David in Jerusalem, das durch den Bombenanschlag 1946 bekannt wurde – in Baumgartens Inszenierung scheinen dort Herodes & Co. eine eine martialische Royals-Party zu feiern. Die Regie lädt die Erzählung von Salome, die den Kopf des Propheten Johannes fordert, noch zusätzlich auf: durch Verweise auf den Nahost-Konflikt.

Johannes, bei Paul Grill ein verirrter, verschlammter Glaubensextremist, wird in einer unterirdischen Kloake gefangen gehalten. Derweil sehen wir zu, wie sich oberirdisch Herodes Antipas (Thomas Wodianka) mit Gattin Herodias (Astrid Meyerfeldt) und deren Tochter Salome (Julischka Eichel) in endlosem Streit zerfleischen. Weltuntergangs-Stimmung irgendwo zwischen Antike, Jetzt-Zeit und Science Fiction. Ja, Baumgarten haut uns in knapp eindreiviertel Stunden so Einiges um die Ohren: ein schrilles Ineinander von Royals-Ehekrach und Genderdiskurs, Religionskritik und Apokalypse.

Man kann das als heillos überfrachtet empfinden – und tatsächlich tut sich der Abend trotz des grandiosen Auftakts mit Bachs Johannespassion und kosmischen Katastrophen-Videos anfangs ziemlich schwer. Langsam beginnt der Bezugsreichtum dann doch zu wirken. In diesem grellen Tanz auf dem Vulkan, in diesem Kreislauf von Machtzynismus und Blutrausch – Salome räkelt sich mit dem Kopf des Propheten in der Blechwanne – schält sich allmählich die Geschichte einer Emanzipation heraus. Das männliche Christentum, heißt es im Schleef-Prolog, braucht das weibliche Opfer.

Hier läuft es anders: Salomes Tod findet bei Baumgarten nicht statt. Vor allem Astrid Meyerfeldts Herodias befreit sich wortreich aus dem Einflussbereich ihres Gatten. Am Ende mündet das Ganze bei Baumgarten in eine philosophische Reflexion über eine zugrunde gehende Welt. Bis eben diese mit großem Knall in die Luft fliegt – und nichts übrig bleibt als Trümmer, Wüste und ein fast erlösender Blick zum Himmel, an dem ein Freuden-Feuerwerk zu sehen ist. Was bleibt? Ein deutliches Buh, das aber im anhaltenden Beifall untergeht.