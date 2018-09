Konzert Duke Seidmann: Blues mit viel Humor

Neu-Ulm / Albert Hefele

Eines fällt nach kurzem Zuhören und etwas zugespitzt sofort auf: Duke Seidmann ist ein Saxophonist, der eigentlich lieber singt. Schon bei „Sweet Lorain“ scattet er, was das Zeug hält. Dem folgt ein wunderbarer Blues von Big Bill Broonzy: „Just A Dream“. Ein Traum, der von einem Gewinn im Swiss-Lotto und zehn wunderbaren Babies handelt, die genauso aussehen wie Papi. Leider nur ein Traum, was nicht wundert, denn es handelt sich schließlich um einen Blues. Toll gesungen und mit viel Humor erzählt.

Die musikalischen Highlights setzte an diesem Abend im Offenhausener Schlössle aber ein anderer: der Pianist Thilo Wagner, laut Seidmann der „Oscar Peterson Stuttgarts“. Das ist gar nicht so übertrieben. Sein Gefühl für Dynamik, seine harmonische Raffinesse, seine erstklassige Technik: jedes seiner Soli ein Erlebnis. Er kann relativ alte Musik so spielen, dass sie sehr aktuell klingt.

Da geriet die Rhythmussection des Zone Trios etwas aus dem Focus. Was durchaus schade war. Denn wie Peter Gruber mit den Besen arbeitet und welch dezente Vignetten er mit seiner linken Hand produziert, das ist des Hinhörens wert.

Gegen das Bühnengenuschel

Nicht weniger interessant die ebenso entspannten, wie unaufdringlich und niemals eintönigen „Walking“-Linien des Bassisten Peter Bockius. Mit der Rhythmusgruppe fühlte sich Duke Seidmann hörbar wohl, sie trieb ihn zu Höchstleistungen. Auch am Saxophon, aber vor allem als Vokalist, etwa bei „Mumbels“ von Trompeterlegende Clark Terry. Es geht darin um das unverständliche Bühnengenuschel vieler Jazzmusiker. Von Seidmann, der mit Sprache virtuos umzugehen versteht, überzeugend und zum Schreien komisch performed.