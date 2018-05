Konzert Drakensberg Boys Choir und JBU im CCU

Ulm / Burkhard Schäfer

Als am Ende des Konzerts – nach lauten Jubelrufen, nicht enden wollendem Applaus und Standing Ovations – alle im Congress Centrum Ulm gemeinsam das 1959 von Todd Matshikiza komponierte südafrikanische Lied „Shosholoza“ sangen und sich zu der Musik mit dem ganzen Körper wiegten, war klar: Dieser Abend hatte alle aufgerüttelt. Das Wort „Shosholoza“ kann man mit „mutig nach vorne schauen“ oder „wir greifen an“ übersetzen – und es entpuppte sich im Nachhinein als das geheime Motto des Konzerts.

Denn was die begeisterten Zuhörer vor allem in der zweiten Programmhälfte erlebten, war in der Tat nichts weniger als ein – allerdings freundschaftlicher – Frontalangriff auf jede Form von (westlicher) Arroganz, Ignoranz und Indolenz. Der Drakensberg Boys Choir und sein Leiter Bernard Krüger hatten nach der Pause die Bühne geentert und ein Afrika-Medley angestimmt, das man als perfekt durchchoreografiertes Mini-Musical bezeichnen könnte. Die Probleme des schwarzen Kontinents wie etwa seine Wasserknappheit kamen dabei genauso zur Sprache – besser gesagt: zu Gesang und Tanz – wie die Schönheiten des Landes: Wildtiere in Busch und Urwald. Dass der „Rhythmus das Herz aller afrikanischen Musik“ ist, wie es in dem Song „African Drumming“ hieß, wurde durch die (laut)starke Performance nicht nur der Trommler geradezu haptisch erfahrbar.

Eine erste Kostprobe ihres Könnens hatten die „Boys“ zum Auftakt des Abends geliefert, als sie mit dem „Dansgebed“ von Peter Louis van Dijk in die Rolle von Buschmännern der Kala­hari-Wüste schlüpften, die den Himmel um Regen anflehen. Mit dem Offertorium „Misericordias Domini“ von Mozart, „Little Man In A Hurry“ von Eric Whitacre, dem „Wrong Note Rag“ von Leonard Bernstein und – absolut mitreißend! – dem Abba-Hit „Does Your Mother Know“ zeigten die Gäste aus Afrika, dass sie gesanglich auch auf anderen Kontinenten zuhause sind.

Dank für die Gastfreundschaft

Dann waren die Gastgeber an der Reihe. Drei Werke für großes Orchester hatten die JBU und ihr Leiter Josef Christ vorbereitet, unter andrem den „Jupiter“-Satz aus Gustav Holsts „The Planets“ und die Tom-Sawyer-Suite von Franco Cesarini. Es war der perfekt vorgetragene Dank für die große Gastfreundschaft, die die Ulmer letztes Jahr bei ihrer Tour durch Afrika erleben durften.