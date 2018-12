Musiktheater Doppelter Opern-Bombast in Berlin

Doppelter Opern-Bombast in Berlin

Berlin / Christoph Müller

Unter neuer Intendanz veranstaltet die Lindenoper nun alljährlich im November zehn Tage lang aufwändige „Barocktage“. Dieweil Daniel Barenboim mit seiner Staatskapelle auf Welttournee geht, sitzen die stilreine Berliner Akademie für Alte Musik und das ebenfalls hochspezialisierte Freiburger Barockorchester im Graben. Die Opern-Premiere galt „Hippolyte et Aricie“ – das erste Mal seit 275 Jahren, dass die Staatsoper sich an Rameau versucht. Und das gleich auf die allermodernste Art.

Für das Optische nämlich hat man Licht-Großkünstler Olafur Eliasson engagiert, der so in die Vollen ging, dass man von den zu visuellen Skulpturen eingefrorenen Sängern und der schattig abgedunkelten Handlung so gut wie nichts mitkriegt. Das magische Design bestimmt das Bewusstsein aller. Die Götter-­und-Helden-Saga versinkt wehrlos.

Bleibt die schöne Musik. Simon Rattle hält sich mit den makellosen Freiburgern aber eher unentschlossen an ein detailverliebtes Klangbild. Die Sänger (darunter Anna Prohaska), zum Glück, beherrschen die gezügelten Hass-und-­Liebe-Leidenschaften. Wortwörtlich zu verkörpern gibt es nichts in der hilflos der selbstgefälligen Lichter-Orgie sich unterordnenden Regie Aletta Collins’.

Da ging es ganz anders zu bei der Premiere von Bernsteins „Candide“ in der Komischen Oper. Hausherr Barrie Kosky hatte also auch einen 18.-Jahrhundert-Stoff zu bewältigen. Sein Problem: Die anekdotisch gereihten Katastrophen-Abenteuer des naiv unbelehrbaren Dauer-Optimisten Candide in der „besten aller möglichen Welten“ gewinnen nur schwer Eigenleben.

Aber wenn das einer unter anderem mit einer Ver(sch)wendung von mehr als 800 Kostümen höchst schaukräftig und rasant kann, dann er mit seinem wie immer hinreißenden Sänger-Ensemble. Den Rest stampft eine transvestierende Mann/Frau-Tänzerschar in rhythmischem Gleichklang wild trommelschlagend so umwerfend in Grund und Boden, dass damit sogar die berühmten Tiller-Girls des Friedrichstadt-­Palastes außer Atem kämen.