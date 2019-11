Meine Hände sind so zart, wenn ich eine Kuh melke, wird sie rot“. Derbe Sprüche wie diese brachten die Untertoener in ihrem vierten Programm auf die Bühne. Am Wochenende hatte das Quintett – vormals als Belehrer unterwegs – mit „Eine Frage der Leere“ Premiere im Kulturstadel Hüttisheim...