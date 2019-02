Oscars Die Oscars setzen auf Politik und Liebe

Los Angeles / Magdi Aboul-Kheir

Bis zur letzten Sekunde herrschte Spannung: Welcher Film holt die Krone? Bis zum Augenblick, als Julia Roberts den Umschlag öffnete, hatte jeder der acht für den „Besten Film“ nominierten Streifen mindestens einen Oscar gewonnen. Dann sagte Roberts zwei Worte, die im Dolby Theatre in Los Angeles die Aufregung in sich zusammenfallen ließ und viele der Abermillionen Kinofans an den TV-Geräten weltweit seufzen ließen: „Green Book“.

Damit hatte die Mehrheit der Oscar-Academy in einem Jahr, in dem der berühmteste Filmpreis der Welt viele Krisen durchzustehen hatte, am Ende doch auf Nummer sicher gesetzt. Klar, die Geschichte eines schwarzen Pianisten, der in den frühen 60ern von einem weißen Fahrer durch den US-Süden chauffiert wird, hat eine Anti-Rassismus-­Message. Aber wie er die mal amüsant, mal melodramatisch vermittelt, ist konventionell: ein ernstes Thema als Wohlfühlkino. Und die Filmemacher sind fast alle Weiße.

Der Konsens-Film

Die Ehrung von „Green Book“ zeigt die Schwäche der Wahl zum „Besten Film“: Diesen höchsten Oscar erhält nicht unbedingt der Film, den die meisten top finden, sondern der beste Konsens-Film.

Auch die Anti-Netflix-Stimmung unter manchen Filmschaffenden könnte eine Rolle gespielt haben: Denn Alfonso Cuaróns von vielen favorisiertes, kunstvolles Werk „Roma“ ist vom TV-Streamingdienst produziert worden. Dennoch gewann der mexikanische Meister drei Oscars: für Regie, Kamera und den besten nicht-englischsprachigen Film (in dieser Kategorie ging somit Florian Henckel von Donnersmarcks „Werk ohne Autor“ leer aus). Damit haben in den vergangenen sechs Jahren fünfmal Mexikaner den Regie-Oscar gewonnen. Das mag man in Trump-­Zeiten politisch empfinden.

Auch „Green Book“ gewann insgesamt drei Oscars, außer für den „Besten Film“ gab es noch Statuen für Mahershala Ali als Nebendarsteller und das Original-­Drehbuch. Gleich vier Oscars holte die Musiker-Biografie „Bohemian Rhapsody“: Rami Malek wurde für seine energiegeladene Verkörperung Freddie Mercurys mit dem Hauptdarsteller-Preis geehrt, dazu gab es die Oscars für Schnitt und in beiden Ton-Kategorien. Keiner der „Bohemian Rhapsody“-Preisträger bedankte sich in seiner Rede beim Regisseur des Films: Bryan Singer war wegen heftiger Missbrauchsvorwürfe gegen Ende der Dreharbeiten gefeuert worden.

Oscars und Integrität? Seit ein paar Jahren versucht die Academy mit vielen neuen Mitgliedern aus aller Welt in ihren eigenen Reihen Diversität zu schaffen – und mittlerweile schlägt das in der Preisvergabe durch. Auch das Blockbuster-Kino soll mehr wertgeschätzt werden – ein Anlauf der Academy, einen eigenen Oscar für den besten populären Film zu schaffen, wurde allerdings mit Schimpf und Schande rasch wieder zurückgenommen.

Dennoch schlug in der Nacht von Sonntag auf Montag auch die Stunde eines Blockbusters: Mit Marvels „Black Panther“ war erstmals eine Comic-Adaption als „Bester Film“ nominiert, und der Mega-Kassenknüller gewann drei Oscars: für die Musik, die Kostüme und die Ausstattung. Auch hier war ein gesellschaftspolitischer Aspekt im Spiel: „Black Panther“ hat mit seinem stolzen schwarzen Superhelden eine hohe populärkulturelle Relevanz.

Und sonst? Diese Oscar-Verleihung musste nach dem Absage-­Debakel um Chris Rock ohne Moderator auskommen. Das führte zu einer wenig flüssigen, nicht übermäßig unterhalt­samen Dreieinviertel-Stunden-Show.

Spike Lees großer Auftritt

Doch es gab große Momente, nicht nur das Lady-Gaga/Bradley-­Cooper-Duett „Shallow“. Etwa Spike Lees Dankesrede: Kaum zu glauben, dass der große schwarze Regisseur erst jetzt seinen ersten Oscar bekam (fürs adaptierte Drehbuch von „BlacKkKlans­man“). „Vor der ganzen Welt erweise ich unseren Vorfahren, die dieses Land aufgebaut haben, meine Ehre“, sagte er und erinnerte an die Versklavung von Afrikanern und den „Völkermord an unseren Ureinwohnern“.

Frauenrechte, Toleranz, Vielfalt, um all das ging es immer wieder. Javier Bardem riss verbal – auf Spanisch – „Grenzen und Mauern“ ein. Rami Malek, Sohn ägyptischer Einwanderer, feierte Freddie Mercury: „Ein schwuler Mann, ein Immigrant, der immer seinen Weg gegangen ist.“

Für die emotionalste, persönlichste, lustigste Rede war Olivia Colman gut, zu ihrer eigenen Überraschung für „The Favourite“ als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Sie bedankte sich bei allen und jedem, um noch nachzulegen: Habe sie jemanden vergessen, „dann werde ich euch später suchen und euch einen dicken Schmatzer geben“.

Wie sagte dann noch Peter Farrelly, Regisseur von „Green Book“? „Die ganze Geschichte dreht sich um Liebe.“ Darauf können sich eben alle einigen.