Staatstheater Die Oper Stuttgart bleibt im Opernhaus

Stuttgart / Jürgen Kanold

Der holländische Künstler Hans Op de Beeck wolle die Zuschauer eintauchen lassen in die „mystischen Räume des Herzogs, in denen die Zeit versteinert steht und Zukünftiges keinen Platz zu haben scheint . . .“, so verspricht die Staatsoper Stuttgart. Gleich in seiner ersten Saison plant Viktor Schoner, der künftige Intendant, für November eine Aufführungsserie im Paketpostamt in der Ehmannstraße am Unteren Schlossgarten: „Herzog Blaubarts Burg“ von Béla Bartók. Aber das mit dem „Zukünftigen“, das dort keinen Platz zu haben scheint, ist jetzt schnell konkret geworden.

Gestern Abend sagte der Stuttgarter OB Fritz Kuhn ausgerechnet im Festsaal des Rathauses, wo sonst Hochzeiten stattfinden, für den Verwaltungsrat der Staatstheater noch einmal, dass dieser zunächst anvisierte Interimsspielort während einer Generalsanierung des Opernhauses vom Tisch sei. 116 Millionen Euro, so die Machbarkeitsstudie, für ein Ausweichquartier, das nach fünf bis acht Jahren abgerissen wird: kein Thema mehr.

Gut vier Stunden beriet gestern der Verwaltungsrat der Württembergischen Staatstheater, ehe Kuhn und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer vor die Presse traten. Was nicht so spektakulär klingt, aber doch ein Wort ist nach jüngsten Debatten mit dem Stuttgarter Verein „Aufbruch“: Der Verwaltungsrat habe mit nur einer Gegenstimme bekräftigt und beschlossen, „dass wir an der bestehenden Logik des Littmann-Hauses festhalten wollen“. Soll heißen, das historische Opernhaus wird generalsaniert, erhält eine Kreuzbühne, eine Seitenerweiterung, bleibt definitiv Spielort von Oper und Ballett.

Das Haus soll also nicht zur Philharmonie umfunktioniert werden. Auch werde das Katharinen-Stift (das den Staatstheatern benachbarte Gymnasium) nicht abgerissen, um Platz zu machen für einen Opern-Neubau oder ein Konzerthaus.

Die Stadt Stuttgart, so der Oberbürgermeister, werde jetzt im Rathaus eine wöchentlich beratende Taskforce einrichten, die schnell und konzentriert nach Standorten für ein Interim sucht. Und zwar bevorzugt nach einer Fläche für ein Konzerthaus, das zunächst als Interim dienen kann. Dass diese Philharmonie auf dem Gleisgelände von S 21 entstehen könne, schloss Kuhn praktisch aus. Die Bahn werde vor dem Jahr 2025 nicht fertig, dann müsste das Areal vorbereitet werden, vor 2029 könnte das Interim also nicht gebaut sein . . .

Ministerin Bauer, die sich schon „ein Stück weit auf das Paketpostamt“ als Interim gefreut hatte, konstatierte: „Wir haben Lust auf Zukunft. Wir lassen uns nicht aus dem Tritt bringen.“ Aber die Zahlen seien nun wirklich nicht geeignet, ein Interim hinterher abzureißen.

Und was allemal bedacht werden muss, darauf weisen die Staatstheater hin: Ein Interim muss 1200 Zuschauer fassen und rund 1000 Arbeitsplätze bieten. Interessant aber ist, dass der ob der Kostenexplosion fürs mögliche Interim in der Ehmannstraße nervös gewordene Verwaltungsrat jetzt die gesamte Opernsanierung scharf nachrechnen lassen will. Zunächst wird der Bedarf, der im September genehmigt werden soll, extern geprüft, und bis Frühjahr soll der Landesbetrieb Vermögen und Bau die Gesamtbaukosten für die Sanierung und Erweiterung abschätzen. 400 Millionen Euro stehen bisher im Raum für das Großprojekt – man darf gespannt sein, ob es neue Überraschungen gibt. Marc-Oliver Hendriks, der Geschäftsführende Intendant der Staatstheater, will jedenfalls „nichts ausschließen und nichts beschwören“ in der Frage, wann die Sanierung tatsächlich beginnen kann: „Frühestens 2024/2025“.