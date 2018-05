Musik Die Fantastischen Vier: Unverkennbar unzertrennbar

Stuttgart / Udo Eberl

Gerade erst hat Hollywood mit seinen „Avengers“ in den Kinos alle Filmstart-Rekorde gebrochen, da bringt die HipHop-Manufaktur Stuttgart Mitte mit „Captain Fantastic“ einen Verkaufshit im Marvelschen Großformat auf die Soundstrecke. Die Fantastischen Vier zeigen mit ihrem zehnten Studioalbum, dass mit ihnen immer und sowieso zu rechnen ist. In Zeiten, in denen „Rapublikaner“ und Text-Populisten den Ewiggestrigen ein Reimbett erdichten, in das sie sich rüpelnd und lamentierend fallen lassen können, zeigen die Fantas, dass deutsche Textkultur ohne sie nicht denkbar ist. Während im digitalen Netz Inhalte verknappt werden, liefern sie ein Album ab, das so textlastig wie lange nicht mehr ist und bisweilen auch politisch Kante zeigt.

So manch ein Anhänger des ungepflegten Gangsta-Raps wird sich von diesem Captain Fantastic, dessen Blaupause keine Comicfigur, sondern eine wache Geisteshaltung ist, nicht hart genug angefasst fühlen. Die Fantastischen Vier stehen für so etwas wie das ungeschriebene Rap-Reinheitsgebot. Die Selbstüberhöhung des eigenen Tuns gehörte für sie immer zum HipHop, gedisst wurde maximal smart, Klartext zum Zeitenlauf aber musste immer sein – wie auch düstere Fantasy-Melancholie zwischen heiteren Mithüpfern.

Im Ton und im Text vergriffen haben sich die Fantas nie. Schauspieler Moritz Bleibtreu hatte sich noch vor der Abschaffung des Musikpreises Echo im Magazin „Neon“ nach dem Skandal um die Provo-Rapper Kollegah und Farid Bang für das Maximum an künstlerischer Freiheit eingesetzt: „Der HipHop ist der Rock ’n’ Roll unserer Zeit. Das Neue ging damals den Eltern auf den Sack, und so ist es auch heute. Das wird nicht verstanden.“ Spiegeln also Textzeilen wie „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“ neben der gezielt antisemitischen Provokation tatsächlich das Wahrnehmungsgefühl einer Rap-Generation wieder?

Sollte dies so sein, dann fliegt „Captain Fantastic“ tatsächlich genau zur passenden Zeit mit Überschall durchs Land. „Geht mir weg mit eurem Stolz auf die eigene Nation. Ihr seid nicht das Volk, ihr seid Vollidioten“, bekommen Wut- und Reichsbürger von den Fanta-Akteuren einen linken Haken, und Smudo erklärt:„Wir sind liberale Menschen. Wir stehen auf Vielfalt und Dialog und sind gegen Gewalt und Gruppenzwang. Dieser Ärger und diese Wut stecken im Lied ,Endzeitstimmung’.“ Gegen die unverbesserliche Zerstörungswut der Menschen wird im Stück „Affen mit Waffen“ gewettert: „Der ganze Hass zwischen Geschlechtern und Rassen zeigt einmal mehr, wie alle sich zum Affen machen.“ Und ein Stück wie „Tunnel“ ist nicht etwa Stuttgart 21 gewidmet, sondern eine Momentaufnahme versammelter untergründiger Zukunftsängste.

Natürlich können Die Fantastischen Vier auch ihre Routine und ihren augenzwinkernden Charme ausspielen. Fantastisch der Videoclip zum Song „Zusammen“, in dem das schwäbische Kleinstensemble durch den Erfurter Kollegen Clueso zu den Fantastischen Fünf aufgeblasen wird, da Manager Andreas „Bär“ Läsker die Erfolgslosigkeit abwenden wolle. Davon kann nach höchst erfolgreichen Alben und Tour­neen durch die größten Hallen und Stadien keine Rede sein. Wirklich weg aus der öffentlichen Wahrnehmung ist das Schnelltexter-Quartett seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr.

Zusammen mit Charme

Michi Beck und Smudo agieren bildschirmfüllend als sympathisches Juroren-Doppel bei „The Voice of Germany“. Thomas D. ist nicht nur der erfolgreichste Solist der Viererbande, sondern auch als bekennender Tierschützer, Antirassismus-Akteur oder sympathischer Besserwisser im ARD-Vorabendformat „Wissen vor acht – Natur“ bekannt. Und als „unsichtbarer Fanti“ wirkt Andreas Rieke alias And.Ypsilon als letzter echter Stuttgarter an den Reglern und Effekten, bündelt modulare Wellen zu Hits und Klassikern.

Behilflich waren jetzt in der Reimwerkstatt die Kollegen Samy Deluxe, Curse und Damion Davis, auch die Hamburger Electro-Könner von „Digitalism“. Über allem schwebt das Zusammengehörigkeitsgefühl der Fanta-Familie: „Wir sind unzertrennbar, wir sind unverkennbar … wir sind zusammen groß, wir sind zusammen alt“. Wo andere Rapper Hass säen, stehen die Fantas „zusammen in Beats und Bass“ für Dialog und Vielfalt ein und zeigen als „Vier Dudes mit einem Riesen-Ego“, dass der Rap-Hammer auch mit Reimgefühl geschwungen werden kann – bisweilen übrigens extrem rasant. Noch ist nicht die Zeit für Fanta light.