Die Anfänge der Aufklärung

Er stammt aus der ältesten schwedischen Adelsfamilie, hat nicht zuletzt deshalb einen besonderen Bezug zur schwedischen Geschichte. Und ausgerechnet deren Schattenseiten hat sich Nicklas Natt och Dag für sein literarisches Debüt ausgesucht: „1793“ (Piper, 496 Seiten, 16.99 Euro) heißt sein Roman, der gleich den Schwedischen Krimipreis und den Crimetime Specsavers Award abräumte und dessen Rechte in mehr als 30 Länder verkauft wurden. Das Ermittlerduo, ein schwindsüchtiger Jurist und ein traumatisierter Kriegsveteran, suchen zwar einen sadistischen Mörder, aber dieses Debüt ist weit mehr als nur ein Spannungsroman. Es ist ein Stück Sozialgeschichte einer Gesellschaft, die am Vorabend der Aufklärung steht, die vom revolutionären Frankreich ausgehend an einer überkommenen Ordnung rüttelt. Dieser Mix hat das Zeug, auch das skandinavische Krimigenre umzukrempeln.