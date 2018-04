Kultur Die anderen Entwürfe für das Münsterfenster

Ulm / Helmut Pusch

Zur Ausstattung eines Kirchenraums gehören auch die Fenster. Im Münster sind die Originale kaum erhalten. Lediglich im Chorraum und in der Bessererkapelle gibt es noch filigrane Scheiben aus der Spätgotik. Die großen Seitenschiffsfenster des Langhauses waren Ende des 19. Jahrhunderts in einheitlicher historistischer Formensprache gestaltet worden. Ein Ensemble, das im Krieg beim Bombenangriff auf Ulm 1944 zerstört wurde.

Seit 1953 ist die nach dem Krieg eingebaute schlichte Verglasung wieder durch künstlerisch gestaltete Fenster ersetzt worden – bis auf eines. Diese Lücke wird zu Pfingsten mit dem „Friedensfenster“ des Sommerdorfer Künstlers Thomas Kuzio geschlossen. Dieses Fenster hatte im vergangenen Frühjahr eine Jury aus Entwürfen von sechs Künstlern ausgesucht, die zu diesem Wettbewerb eingeladen worden waren. Jetzt zeigt eine Ausstellung im Münster auch die anderen Wettbewerbsbeiträge, stellt sie in einen Kontext mit den bestehenden Fenstern, macht so auch die Entscheidung der Jury für Kuzios Vorschlag nachvollziehbar, der Gestaltungsmerkmale des Bestandes aufnimmt.

Denn neben der thematischen Vorgabe „Frieden“, die eine weite Hoffnungsperspektive für die Welt und einen geschichtlichen Bezug zum Ende des Ersten Weltkriegs enthalten sollte, war eine der zentralen Vorgaben, dass sich das neue Fenster in die Reihe der bereits vorhandenen einfügt. Wer die Fenster auf der Südseite des Münsters kennt, weiß: Das ist keine leichte Aufgabe, denn die beiden 2001 eingebauten östlichen Fenster Johannes Schreiters zur Thematik „Weltgefährdung“ – „Weltvollendung“, die das verkürzte Brauttorfenster Wilhelm Geyers säumen, bilden ihren monochromen Flächen einen massiven Pol.

Wie gesagt, Kuzios Entwurf wird jetzt realisiert werden, die kleine Ausstellung im Hauptschiff des Münsters macht jetzt aber auch nachvollziehbar, wie seine Mitbewerber sich ihre Lösungen vorgestellt haben. Und die sind allemal reizvoll.

Kletterpflanzen und Pixel

Der in Leipzig lebende Julian Plodek hat das Hoffungsthema als Geäst einer emporwachsenden Kletterpflanze in Weiß und Grau umgesetzt. Einen Traum in Blau hat der Esslinger Bernhard Huber eingericht. Auf der Grundfarbe schlängeln sich Linien, Abbilder des Chaos, die eine kreisrunde Fläche der Verheißung frei lassen.

Auf Grau setzt dagegen Christine Triebsch in ihren geometrischen Formen, die Dreiecke, Vierecke und Kreissegmente wie Ornamente benutzt. Im Bildhintergrund versinnbildlicht Gold das Göttliche, das je nach Lichteinfall stärker hervortritt.

Recht majestätisch wirkt der Entwurf Gerlach Benteles, in dem aus kantigen, dunklen, düsteren Tiefen, die Tod, Krieg und Zwietracht symbolisieren, an den Seiten warme Farben nach oben steigen. Gold und Bernstein reichen bis zum Maßwerk.

Ganz anders der Entwurf Angelika Weingardts. Der greift das Muster des quadratischen gemusterten Bodens auf, dreht es um 45 Grad und und variiert die monochrome Farbigkeit. Das erinnert ebenso an gerasterte Bilder wie an digitale Pixel, setzt sich ganz grundsätzlich von der Farbigkeit der restlichen Fenster ab. Ein transparenter Hauch.

Info Die Entwürfe für das letzte Münsterfenster sind bis 5. Juni im Hauptschiff des Münsters zu sehen.