Konzert Dicht & Ergreifend rappen das Roxy

Ulm / Christoph A. Schmidberger

„Die sprechen halt so, alles andere wäre nicht authentisch“, antwortet die selbst nur Ostschwäbisch sprechende Jutta „Goldie Horn“ Keeß auf die Frage, wieso man ausgerechnet HipHop auf Bayerisch mache. Die studierte Musikerin bläst für die beiden Mundart-Rapper von Dicht & Ergreifend die Tuba, auch in der mit 300 Besuchern ausverkauften Café-Bar des Roxy, wo man das zweite, brandneue und gelungene Studioalbum „Ghetto Mi Nix O“ (Zipfe Adam Records) vorstellte.

Fabian „Lef Dutti“ Frischmann und Michael „George Urkwell“ Huber texten, singen und rappen erfolgreich auf Niederbayerisch, eben im Dialekt ihrer Heimat. Für so viel Engagement gab es im Februar den Kulturpreis des Landkreises Dingolfing-Landau.

Umso mehr feierte das Publikum im Roxy, das vom Münchner Support Da Schraxx thematisch adäquat für den Abend auf Betriebstemperatur gebracht worden war. Nicht, dass die Band wirklich eines Einheizers bedurft hätte. Markus Hinkelmann alias DJ Spliff lieferte neben Gelegenheitsraps und Electro-Klängen ein vielseitiges Beatgerüst, zu dem Dutti und Urkwell ihre für Nicht-Bayern nicht immer vollständig verständlichen Reime vom Stapel ließen. Und Lothar Beyschlag alias „Sir Mix a Lothar“ an der Trompete und Keeß sorgten mit ihren Blasinstrumenten für eine geerdete Bereicherung des Klangkörpers, denn die Trompete durfte von jazzigen Soli bis zu Mariachi-Fanfaren alles, die Tuba hingegen groovte vor allem tief, tiefer und am tiefsten.

Ins Kaktuskostüm gesteckt

Auch wenn sich über die Distanz von mehr als zwei Stunden wie auf dem Album die eine oder andere Länge einschlich, so bot die Show doch genug Höhepunkte. Schon der atmosphärische, im Dunkeln gehaltene Einstieg mit dem an Gregorianik erinnernden „O. N. T. H.“ machte Lust auf mehr, das Titelstück hatte auch live Hit-Potential. Das Wild-West-Pas­tiche „Schau her do“ war komisch, weil eine leidenschaftlich tanzende Besucherin aus der ersten Reihe kurzerhand auf der Bühne in ein Kaktuskostüm gesteckt wurde – dort ging dann mit den Jungs erst recht die Post ab.

Saukomisch war der nicht abgesprochene Auftritt des kultigen Dorfpolizisten Rüdiger Radomski aus dem Heimatfilm „Landrauschen“ (Kinostart 19. Juli). Dicht & Ergreifend steuerten zu dem regionalen Projekt unter anderem den Song „Wandadoog“ bei. Deshalb entschloss sich eine größere Gruppe um Regisseurin Lisa Miller und die Hauptdarstellerinnen Kathi Wolf und Nadine Sauter zum Besuch des Konzerts – Überraschungs-Gag inklusive!