Große Pläne, neue Stellen, frisches Geld und auch noch ein Kafka-Brief: So viele Erfolgsmeldungen waren lange nicht mehr von der Schillerhöhe zu hören. Zur Erinnerung: Bundesweit war das hochrenommierte Deutsche Literaturarchiv (DLA) in Marbach im Sommer ausgesprochen negativ in den Schlagzeilen...