Roman Der neue Bestseller von Paolo Giordano

Ulm / Otfried Käppeler

Teresa lebt in Turin und fährt im Sommer zur Oma nach Apulien, wo sie auf dem Nachbarhof ihre große Liebe Bern kennenlernt. Die Geschichte zieht sich über 20 Jahre hin, reicht fast bis zur Gegenwart. Doch als geradlinige Liebesgeschichte ist Paolo Giordanos neuer Roman „Den Himmel stürmen“ nicht erzählt. Er zersplittert in eine Unzahl von Erlebnissen, die sich oft erst in der Rückschau oder in Dialogen vervollständigen.

Bern ist nicht nur irgendein Junge. Er ist intelligent, hat Charisma und folgt seiner Überzeugung radikal. Die wandelt sich: Er ist religiös, dann nihilistisch, er wird zum gewaltbereiten Ökoaktivisten. Entscheidend für ihn sind Bücher. Zunächst die Bibel, dann Max Stirners „Der Einzelne und sein Eigentum“, dessen Lektüre ihn völlig verändert: „Er begann mit ,der große Egoist’ zu unterschreiben. In riesigen Lettern schrieb er mitten auf ein Blatt: UNSERE AUFGABE IST ES, DEN HIMMEL ZU STÜRMEN! . . . Jetzt habe ich es verstanden. Nicht ich irrte mich. Gott ist nur eine banale Erfindung. Nur wer lebt, hat Recht.“ Stirners Theorie der reinen Aktion findet hier ihren Niederschlag. Esoterik und Realismus, Logik und Transzendenz sind die Positionen.

Ungespritzte Oliven

Max Stirner scheint für Paolo Giordano eine wichtige Blaupause für Berns Charakter, für dessen Solipsismus, zu sein. Doch was hier etwas abstrakt anmutet, ist das Hintergrundrauschen des Romans. Die einzelnen Charaktere werden psychologisch plausibel und sehr emphatisch entwickelt. Auch sind die Episoden, egal ob die Ich-Erzählerin Teresa oder ihre Freunde in der Rückschau erzählen, spannend zu lesen und stellen als Binnenhandlung plastisch die Probleme der sich entwickelnden Jugendlichen wie der Gesellschaft dar; etwa das Verhältnis konventioneller Landwirtschaft zur ökologischen.

Es mag dem einen oder anderen Leser zu viel sein, wenn die ungespritzten Oliven auf dem Hof einer biblischen Plage gleich von Insekten vernichtet werden. Literarisch betrachtet ist das aber stimmig, da Bern hier noch in seiner „Bibel-Phase“ ist, und inhaltlich werden die Gefahren des Ökolandbaus damit drastisch vorgeführt.

Paolo Giordano, 1982 in Turin geboren, ist promovierter Physiker und legte mit seinem ersten Roman, „Die Einsamkeit der Primzahlen“ einen Bestseller vor. Seine erzählerischen Stärken liegen nicht in der romanhaften Umsetzung von philosophischen Ideen. Vielmehr überzeugt der Italiener, wenn er Figuren in der Nahsicht schildert. So ist das Ende des Romans durchaus verstörend – zumindest motivisch greift der Autor dafür auf Platons Höhlengleichnis zurück –, wenn er Bern in eine ausweglose Situation kommen lässt und diese in einer Art Wetterleuchten mysteriös überhöht. „Und wahrscheinlich ist das, was du gesehen hast, nur ein atmosphärisches Phänomen mit genau bestimmbaren Ursachen. Nur ist es schrecklich traurig, das so aufzufassen.“ Dem entsprechend will auch Giordanos neuer Roman gelesen werden.