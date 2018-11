Soundtracks von Carter Burwell Der Komponist der Coen-Brüder im Interview

New York / Magdi Aboul-Kheir

Zwischen Filmkunst und „Twilight“: Carter Burwell gehört seit 30 Jahren zu den interessantesten und erfolgreichsten Filmkomponisten Hollywoods.

Kürzlich hat Carter Burwell erstmals seine Soundtracks in einer Konzerthalle gehört: beim Filmfestival in Gent. Der 64-jährige New Yorker ist es nicht gewohnt, im Rampenlicht zu stehen – und auch nicht, dass seine feine, oft delikate Musik abseits der Leinwand erklingt. Aber hinter den Kulissen gehört der zweimal für den Oscar nominierte Komponist seit 30 Jahren zu den interessantesten Kreativen in Hollywood. Er hat fast 100 Filme vertont, dabei an fast allen Streifen der Coen-Brüder mitgearbeitet, von Blood Simple“ über „Fargo“ und „True Grit“ bis, ganz aktuell, The Ballad of Buster Scruggs“.

Ein Filmkomponist muss ein Chamäleon sein, aber dennoch eine persönliche Handschrift haben. Wie passt das zusammen?

Carter Burwell: Man muss versuchen, eine eigene Stimme zu finden, vor allem aber eine eigene Sichtweise. Wenn ich einen Western vertone, klingt das anders, als wenn ich an einem Thriller arbeite – aber dennoch hat meine Musik wohl eine ähnliche Perspektive: einen gewissen Blick auf den Film, ähnlich wie ihn der Regisseur hat.

Manchmal wählen Filmkomponisten einen rational-analytischen Ansatz, manchmal ist es ein emotional-assoziativer Weg. Aber was tun Sie, wenn das nicht funktioniert? Etwas anders denken, das kann man vielleicht, aber etwas neu erfühlen?

Ja, das ist schwierig! Manchmal arbeitet man einen ganzen Monat vergebens in eine gewisse Richtung. Und dann muss man tatsächlich einen anderen Weg erfühlen. Als ob man eine Beziehung beendet und dann eine Woche hat, um einen anderen Menschen zu finden und sich in ihn zu verlieben (lacht).

Das kann man lernen?

Man darf nicht vergessen, wir haben für Filmmusik meist nur sehr wenige Wochen. Irgendwann ist die Zeit für Experimente vorbei, dann geht es nur noch darum, den Job durchzuziehen. Meine Erfahrung hat mich aber gelehrt, meinen ersten Impulsen zu trauen. Bei meinem allerersten Film „Blood Simple“ habe ich das musikalische Material sofort nach dem Tag, als ich den Rohschnitt gesehen habe, geschrieben – und es hat gepasst. Aber wenn es doch nicht funktioniert, muss man sich selbst quasi hypnotisieren, um diese ersten Ideen zu vergessen und den Film nochmals frisch auf sich wirken zu lassen.

Wenn Sie an Ihre Anfänge zurückdenken, an „Blood Simple“ (1984), „Psycho III“ (1986) und „Raising Arizona“ (1987): Was ist das Wichtigste, was Sie seitdem gelernt haben?

Ich habe unheimlich viel über Musik gelernt. Ich hatte ja einen Rock ‘n’ Roll-Hintergrund, und mit jedem Film stand ich vor neuen Herausforderungen. „Blood Simple“ entsprach noch musikalisch ziemlich dem, was ich damals in New Yorker Clubs gespielt habe. Für „Raising Arizona“ habe ich viel über Gitarren, Mandolinen, Banjos gelernt. Bei „Psycho III“ war ich zum ersten Mal in Hollywood und hätte ein Orchester haben können – und wusste nicht, was ich damit anfangen sollte! Es wurde dann eine Musik für Synthesizer, Percussion und Knabenchor. Beim nächsten Film mit den Coen-Brüdern, „Millers Crossing“, wollten sie dann wirklich eine sinfonische Musik. Also musste ich lernen, wie man für Orchester schreibt. Und über die Jahre habe ich dann gelernt, auch selbst zu orchestrieren und zu dirigieren. Das ist das Tolle an dem Job: Jeder Film stellt einem wieder vor neue Lern-Aufgaben. Aber wenn man ehrlich ist: Man lernt auch all die Tricks und Kniffe, wie man Emotionen manipuliert, und die immer wieder funktionieren. Dann droht es eine Arbeit wie jede andere werden.

Die Gefahren der Routine?

Ja. Wenn man weiß, wie man Menschen zum Weinen bringt, wie man ihnen Angst macht: Dann wird es zu einfach. Ich strenge mich wirklich an, neue Lösungen zu finden, aber wenn einem die Zeit davonläuft – und uns läuft die Zeit eigentlich immer davon –, dann greif man eben auf das Bewährte zurück. Das passiert jedem von uns.

Apropos zum Weinen bringen: Sie haben viele profunde, emotionale Filme vertont, etwa „Wo die wilden Kerle wohnen“, aber ihre Musik ist nie sentimental. Vermeiden Sie das bewusst?

Das hängt wohl mit meiner Persönlichkeit zusammen: Ich bin kein sentimentaler Typ. Meine Frau würde das auch unterschreiben. Außerdem möchte ich nicht einfach das musikalisch verstärken, was schon auf der Leinwand ist – also selbst wenn es eine sentimentale Szene ist, mag ich nicht ebensolche Musik schreiben. In „Wo die wilden Kerle wohne“ geht es aber ganz stark um Emotionen, und dann darf man auch nichts zu Zurückhaltendes komponieren.

Sie machen meist Filme für ein erwachsenes Publikum, haben aber auch zum Beispiel drei „Twilight“-Filme vertont. Gehen Sie an Blockbuster oder Eventfilme für Teenager anders heran?

Überhaupt nicht. Als ich das Drehbuch für den ersten „Twilight“-Film bekam, dachte ich, das ist wohl kein Film für mich. Als mir Regisseurin Catherine Hardwicke dann den ersten Rohschnitt zeigte, erkannte ich: Sie schaut nicht auf das jüngere Publikum herab, sondern geht die Geschichte mit Integrität und Authentizität an. Das habe ich dann auch musikalisch so versucht. Ein Produzent hat mir sogar gesagt, meine Musik sei zu anspruchsvoll und harmonisch komplex für das Publikum. Tja, es ist ein konservatives Geschäft, weil es um Geld geht. Aber eine solche Sichtweise finde ich falsch.

Inwiefern spielt die Budgethöhe eine Rolle? Bedeutet mehr Geld weniger kreative Freiheit?

Grundsätzlich kann man das so sagen, weil die Produzenten ja ihr Geld zurückhaben wollen. Klar: Wenn man mehr Tickets verkaufen will, muss man möglichst viele Menschen ansprechen. Und je spezifischer ein Film ist, umso weniger Menschen wird er erreichen. Aber zum Glück gibt es manchmal eben ganz eigenständige, ungewöhnliche Filme, die dennoch ein großes Publikum finden. Zum Beispiel dachte ich, „Three Billbourd Outside Ebbing, Missouri“ ist ein sehr herausfordernder Film für das Publikum – aber er kam toll an.

Das ist ein ambivalenter, so bitterernster wie schwarzhumoriger Film, den man sehr vielfältig interpretieren kann. Wie geht man als Filmkomponist mit Ambivalenz um?

Ich hatte wirklich Schwierigkeiten zu erfassen, um was es genau geht, was die Aussage ist. Also habe ich Autor und Regisseur Martin McDonagh gefragt. Der mag solche Fragen genau so wenig wie die Coen-Brüder und meinte nur: Es geht um eine Frau, die gegen die Polizei in den Krieg zieht. Nun, das war wenig hilfreich. Also habe ich mich entschieden, der emotionalen Welt der Hauptfigur Mildred, gespielt von Frances McDormand, zu folgen: Manchmal tut sie sehr nachvollziehbare, sogar sympathische Dinge, manchmal ist sie geradezu abstoßend – aber wir bleiben emotional immer nah an ihr dran. Das war mein Kompass. Zunächst dachte ich, eine Ennio-Morricone-artige Western-Musik könnte passen. Aber das hat nicht funktioniert, es wirkte wie eine Parodie. Ich habe dann gewisse Western-Stilismen wie das Banjo beibehalten, um den Film passend zu verorten.

Es war Ihr dritter Film mit McDonagh, mit den Coens haben sie mehr als ein Dutzend Streifen gemacht. Hilft die Vertrautheit, oder beginnt jeder neue Film wieder bei null?

Jeder Film ist anders, und man sollte auch immer bei null beginnen, damit man sich nicht zu sehr wiederholt. Aber durch das Vertrauen habe ich die Freiheit, mehr zu experimentieren und vielleicht auch in Richtungen zu gehen, die die Regisseure nicht erwarten. Sie geben mir den Raum, viel auszuprobieren. Wenn ich einen Filmemacher nicht kenne, und ich sende ihm ungewöhnliche erste Ideen, kann es sein, dass ich am nächsten Tag gefeuert werde (lacht). Mit den Coens könnte das nicht passieren, und sie geben jedem ihrer Mitarbeiter, von den Schauspielern bis zu den Ausstattern, dieses Vertrauen und diese Freiheit, ihr Bestes zu tun – und am Ende sorgen sie dafür, dass alle am gleichen Film arbeiten.

Mögen Sie es, wenn Regisseure musikalisch sind?

Manche sagen, hier hätte ich gern einen Marsch, oder es sollte wie Brahms oder wie John Williams klingen – okay, das sind natürlich sehr klare Ansagen, wenn Filmemacher eine Stilkopie erwarten. Freiraum und Vertrauen sind angenehmer. Mit Regisseuren spreche ich ohnehin nicht so gern in musikalischen Begriffen, sondern lieber über Drama und Emotionen. Einer sagte mal zu mir, er hasse in einer Szene die Oboe. Es war aber eine Trompete.

Auf Ihrer Homepage äußern Sie sich teilweise auch nicht nur positiv über Filme und Arbeitserfahrungen, die Sie gemacht haben. Das ist ungewöhnlich offen für Hollywood . . .

Ja, und manchmal gibt es auch kein so gutes Feedback (lacht). Aber dem Job des Filmkomponisten haftet etwas Mysteriöses an, und ich möchte das entmystifizieren, indem ich meine Erfahrungen schildere und etwas von meiner Arbeitsweise erzähle. Und auch gute Filme haben oft komplizierte, unerfreuliche Entstehungsgeschichten.

Ist es Ihnen wichtig, dass Ihre Filmmusik auch gute Musik ist – für Ihr Ego als Komponist?

Es sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Mein Job ist es, den Film so gut es geht zu unterstützen. Dafür werde ich bezahlt. Aber für mich selbst ist es sehr wichtig, interessante Musik zu schreiben!

Sie wechseln auffallend die Genres. Hilft das beim Frischbleiben?

Ich versuche es. Ich bemühe mich allerdings nicht aktiv um bestimmte Jobs, das ist nicht meine Art. Grundsätzlich läuft es so: Leute rufen mich an, und ich sage Ja oder Nein. Also habe ich keine totale Freiheit. Aber es ist immer reizvoll etwas zu tun, was man noch nicht gemacht hat. Ich würde gern mal einen Science-Fiction-Film machen, denn für die kann man klanglich originelle, experimentelle Musik schreiben, auch wenn die meisten viele Jahre wie „Star Wars“ klangen. Das verändert sich nun wieder etwas.

Was machen Sie, wenn ein Film künstlerisch reizvoll klingt, das Budget aber klein ist?

Ich lebe von dem Job, aber ich habe noch nie Nein zu einem interessanten Film gesagt, weil er ein kleines Budget hatte. Und ich mag es genauso, eine Musik für zwölf Musiker zu schreiben wie für 80 – als Orchestrator kann es sogar befriedigender sein. Zugeben, manchmal kommt auch ein Film daher, der vielleicht nicht so interessant ist, aber ein hohes Budget hat. Das macht man dann eben auch mal als Ausgleich, um kleine, reizvolle Filme machen zu können.

Das könnte dich auch interessieren