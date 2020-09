In der Garage von Helmut Schmid blitzt und blinkt alles. Es sind Kupferspiralen, Federn, alte Telefone und Soundanlagen – geputzt und poliert. Die alten Teile, die er seit Jahren sammelt, bekommt er von den verschiedensten Leuten, weil er sich in der Rente nicht langweilen will. Viele Elektrogerä...