Sprachkünstler Dodokay präsentiert seinen ersten abendfüllenden Film

Premierenfeier zum Kino-Start heute in Stuttgart

Hunderte Fans haben „Die 1000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse – Im Internet hört di koiner schreia“ schon gesehen. Bei Open Airs und Previews wird der Film seit Juli gezeigt. Doch erst heute ist die Premiere zum Deutschland-Start im Stuttgarter Gloria-­Kino, wo am 14. September 1960 auch Fritz Langs Vorlage „Die 1000 Augen des Dr. Mabuse“ uraufgeführt wurde. Der spannende, witzige Thriller läuft in 62 Kinos an – in Baden-Württemberg, aber auch in Hamburg, Wuppertal, Berlin.

Dodokay reist danach weiter durchs Land: morgen, Freitag, stellt er seinen Film in Tübingen (Kino Museum, 18 Uhr) und Reutlingen (Cineplex Planie, 20.30 Uhr) persönlich vor, am Sonntag in Mössingen (Lichtspiele, 20.15 Uhr), am 3. 9. – Gert Fröbes 30. Todestag – in Nürtingen und Esslingen, am 4. in Stuttgart und Sindelfingen, am 5. in Schorndorf und Waiblingen und am 14. 9. im Rottenburger Kino Waldhorn.

Mit „Genau mein Ding!“ ist Dominik Kuhn von 23. Oktober 2018 bis November 2019 wieder auf Live-Tour. Der Auftakt in Hechingen ist schon ausverkauft, enden wird die Tour in Sigmaringen, Termine: www.dodokay.com

Ein Video vom Interview in Leonberg finden Sie im Internet: www.swp.de/dodokay