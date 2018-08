Stuttgart Daniela Ziegler spielt Zarenmutter im Musical „Anastasia“

Stuttgart / DPA

TV-Schauspielerin und Sängerin Daniela Ziegler („Der Fürst und das Mädchen“, „Dr. Schwarz und Dr. Martin“) zieht es einmal mehr auf die Musical-Bühne. In Stuttgart übernimmt die 69-Jährige im Broadway-Musical „Anastasia“ die Rolle der Zarenmutter Maria Feodorowna Romanowa, wie der Veranstalter Stage Entertainment am Montag mitteilte. Ziegler stand bereits in den 1980ern als „Evita“ auf der Bühne, übernahm auch Rollen in „Chicago“ und „Sunset Boulevard“. Zuvor hatten „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ berichtet.

Das Musical „Anastasia“ feiert am 15. November Deutschlandpremiere in Stuttgart. Die 24-jährige Judith Caspari verkörpert die Zarentochter Anastasia. Erzählt wird die Geschichte eines Waisenmädchens, das in Moskau der 1920er Jahre sein Gedächtnis verloren hat und den Verdacht hegt, die letzte Überlebende des Zarengeschlechts zu sein.

Veranstalter Stage Entertainment