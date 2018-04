Ulm / d

Donjuanismus der Blaublütigen

„Tö­te mich“ – der neue von Am­élie No­thomb ist ein modernes Märchen

Amélie Nothombs Romane sind gut geölte Maschinchen, die den Leser mit schnurrender Zuverlässigkeit aus der trivialen Wirklichkeit in die Weiten des Imaginären entführen. Höchst selten gerät der Motor ins Stocken, Leerlauf ist bei den solide konstruierten Vehikeln der Einbildungskraft der Belgierin nicht zu befürchten.

Oder doch? Im Mittelteil des aktuellen Romans dreht sich die Geschichte bisweilen im Kreis, zeigt Längen und Redundanzen, verschmäht selbst wörtliche Wiederholungen nicht: Die Wendung, wonach die Gartenparty auf Schloss Le Pluvier „das bedeutendste gesellschaftliche Ereignis in den belgischen Ardennen“ ist, lesen wir gleich zweimal. Bei exakt dieser Festivität soll der Schlossherr, Comte Henri Neville, seine Tochter erschießen; so will es die 17-Jährige selbst. Lebensmüde hat der Teenager dem liebenden Vater das Gelöbnis abgerungen. Und weil das Buch ein modernes Märchen ist - mit Schloss und Hexe, Schönheit und Bosheit, Swimming Pool und Aston Martin -, kann der Graf nicht mehr zurück. Versprochen ist versprochen, das Gelübde muss er pünktlich einlösen, das Verbrechen begehen. So scheint es.

Sérieuse heißt, passender Weise, die junge Dame, die es todernst meint. Mit zwölf war sie noch ein lebhaftes Mädchen von einnehmendem Wesen; mit zwölfeinhalb schon eine scheue, unglückliche Einzelgängerin. Eine Wahrsagerin findet sie eines Tages im dunklen Wald und bietet ihr für eine Nacht in ihrem Haus Asyl. Dem am Folgemorgen herbei gerufenen Vater prophezeit sie dann ganz nebenbei, er werde bei seiner nächsten Gartenparty einen Gast töten. Ihn, der an Weissagungen nicht glaubt, es sei denn, sie betreffen ihn selbst, überzeugt Sérieuse mit jugendlicher Sophistik, dass sie das bestgeeignete Objekt für die Self-fulfilling prophecy ist.

Sonst geschieht nicht allzu viel in dem dünnen Büchlein. Nach der erstaunlichen Exposition verlagert sich der Plot in Gestalt von Empfindungen und Reflexionen erst mal weitgehend ins Innere der Figuren. Über längere Passagen lebt die Erzählung von der Spannung auf den Ausgang; der hier nicht verraten sei. Nur soviel: Es kommt bei Nothomb bekanntlich immer anders als man denkt.

Warum trotz Defiziten zum Kauf zu raten ist? Weil das Buch feinen erzählerischen Takt beweist und jede Menge lebendige Dialoge enthält. Weil es trefflich über die Prägungen und den „Donjuanismus“ der Blaublütigen zu philosophieren versteht und eine veritable Phänomenologie der Rolle und Obliegenheiten eines Gastgebers entwickelt. Und nicht zuletzt solcher Sätze wegen: „Wozu noch die Hölle erfinden, wenn es Schlaflosigkeit gibt“ oder „Die Erforschung der unterschiedlichen Verträglichkeiten grenzte an Entomologie“ - wie es mit Blick auf das exzentrische Spektrum der zu der schicksalhaften Party eingeladenen Gäste heißt. Hans-Dieter Fronz