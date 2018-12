Klassik Currentzis rockt die Liederhalle

Stuttgart / Jürgen Kanold

Alles Schicksal. Jedenfalls in Peter Tschaikowskys 5. Sinfonie, wenn die Klarinette mit einem fahlen Motiv beginnt, das fortan daran erinnert, dass es um Leben und Tod geht in dieser hochromantischen Musik. Kein Schicksal ist es, sondern die Folge von Meisterschaft, Mythos und Marketing, wenn das SWR Symphonieorchester mit dem neuen Chefdirigenten Teodor Currentzis an den ersten Klassik-Orten gefragt ist.

Mit dem Programm, das der russische Grieche jetzt in der Liederhalle dirigierte, treten die Stuttgarter nächste Woche in der Elbphilharmonie auf, wo sie nächstes Jahr zudem mit Schostakowitschs „Leningrader“ gastieren werden, mit der sie Ende Juli aber auch zu den Salzburger Festspiele eingeladen sind. Was für Superstar Currentzis ganz praktisch ist, leitet er dort, nach dem Konzert mit dem SWR Symphonieorchester, anderntags auch die Eröffnungspremiere, Mozarts „Idomeneo“ (dann am Pult des Freiburger Barockorchesters).

Im September war Currentzis in Stuttgart nach seinem Antrittskonzert mit Mahlers „Dritter“ wie ein Messias gefeiert worden. Gibt es für einen Erlöser nun auch den Alltag? Offenbar nicht, denn es war ein sensationeller Abend, der zunächst Alfred Schnittkes Viola-­Konzert brachte. Eine spannende wie polystilistisch raffinierte musikalische Künstlerbiografie: kämpferisch, sehnsuchtsvoll, walzerschön, eine Hetzjagd durchs Leben bis zum auskomponierten Herzstillstand. Großartig: der Franzose Antoine Tamestit mit seiner Stradivari-Bratsche, so virtuos wie klangvoll.

Dann Tschaikowsys „Fünfte“, und es war eine Aufführung, die weder das Publikum noch die Musiker so schnell vergessen dürften, die existenziell alles gaben, als ein geradezu vulkanischer Klangkörper: Energieausbrüche Takt für Takt. Wenn der alle mitreißende Currentzis so weitermacht mit dem SWR Symphonieorchester, das ihm mit aller Hingabe und hochpräzise noch im irrsten Tempo folgt, aber auch den Klang malen kann, führt das in die internationale Top-Liga. Nein, mit einem pathosvollen Schicksalsgedöns, das Tschaikowskys Werk gewöhnlich zugeschrieben wird, hatte das wenig zu tun. Das war ein rhythmisches Feuerwerk, Klassik-Rock, als wäre die „Fünfte“ ein direkter Vorläufer von Strawinskys „Sacre du Printemps“. Atemraubend.