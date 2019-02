SWR Symphonieorchester Currentzis begeistert in Stuttgart mit Mahlers 4. Sinfonie

Currentzis begeistert in Stuttgart mit Mahlers 4. Sinfonie

Stuttgart / Jürgen Kanold

Die Sopranistin Sophia Burgos singt in den offenen Flügel hinein und bringt nicht nur die Saiten zum Schwingen. Ein Glocken- und ein Steineschlagen, die Oboe meldet sich, dann groovt Ravels „Boléro“-Rhythmus plötzlich dazwischen. Und auf dem Spielzeugklavier ertönen lustig scheppernd einige Takte aus Bachs Notenbüchlein für Anna Magdalena. Ein wundersames Klangbild, das einen berührt – von einem Ich ist mit den Worten Federico Garcia Lorcas die Rede, das fortzieht, um Christus den Herrn zu bitten, ihm die „alte Kinderseele“ zurückzugeben. „Ancient Voices Of Children“ heißt das Werk von George Crumb (von 1970), das Teodor Currentzis mit einem kleinen Ensemble in der abgedunkelten Stuttgarter Liederhalle aufführte – eine spannende Meditation.

Das große Publikum freilich war von diesem Beginn offenbar überrascht, hatte es doch auf ein weiteres spektakuläres Hochamt mit dem neuen Chefdirigenten des SWR Symphonieorchesters, dem auratischen Superstar, gewartet – und verhustete recht laut diese skrupulöse Komposition.

Dabei war das dramaturgisch so aufschlussreich wie stimmig gesetzt. Es folgte nämlich Gustav Mahlers 4. Sinfonie, die mit einem Lied aus „Des Knaben Wunderhorn“ endet: „Wir genießen die himmlischen Freuden“. Diese Sinfonie steigt tatsächlich, wie Paul Bekker es formuliert hatte, „aus Kindheitsträumen“ auf. Das verlorene Paradies suchen, das rein Schöne umfassen wollen, bis die Wehmut schmerzt, das war Mahlers Ansinnen gewesen. Und dann kam die reale Welt dazwischen, das Fratzenhafte der Wirklichkeit. Das alles ist Klang geworden – und diese so sinnliche wie verstörende Musik liegt Currentzis, der auch als emotionaler Kindskopf durchgehen könnte. Bei ihm ist alles Innerlichkeit, aber ebenso drastischer Ausdruck: herrlich das Adagio. So showhaft er auftritt, ein Blender ist der 46-Jährige nicht: ein kompromissloser Musiker. Das SWR Symphonieorchester folgt ihm auf jeden Fingerzeig – es war wieder ein großes Konzert; nur Christina Gansch, die Sopran-Solistin im 4. Satz, blieb eher blass.

Info In seiner Radioshow „SWR2 Currentzis’ Midnight Lounge“ unterhält sich der Dirigent am 23. Februar ab 0.05 Uhr im Stuttgarter Jazzclub Bix mit Markus Hinterhäuser, Pianist und Intendant der Salzburger Festspiele.