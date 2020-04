Dass sich die Rolling Stones nicht in fremden Betten oder auf Palmen vor dem Coronavirus verstecken, wusste man schon, seitdem sie am vergangenen Wochenende beim globalen Internet-Benefizkonzert „One World – Together At Home“ mitwirkten. Natürlich isoliert voneinander, schließlich gehören Mick Jagger, Keith Richards & Co. durch ihr vorgerücktes Alter, ihren Lebenswandel und diverse Vorerkrankungen unbedingt zur Risikogruppe. Jetzt haben die Briten überraschend einen Song zur Pandemie veröffentlicht.

Die Rolling Stones in der „Ghost Town“

„Living In A Ghost Town“ handelt vom Leben als Geist in einer Geisterstadt: „Life was so beautiful, then we all got locked down“, singt Jagger. Die Band groovt dazu lässig, wie sie es schon zu Zeiten tat, als die Welt nicht Corona, noch nicht einmal Aids fürchtete. Interessant ist der Song aber doch, weil er der Vorbote eines neuen Albums sein könnte – und weil er in Teilen bereits vor dem Lockdown aufgenommen wurde. Das Thema lag für die Autoren Jagger und Richards, für die es der erste selbstgeschriebene Song seit 2012 ist, wohl schon länger in der Luft.

Die Ärzte improvisieren, Silbermond wollen trösten

Die ersten auf dem neuen Markt für Songs zur Pandemie sind die Stones allerdings nicht, Corona-Vertonungen haben sich speziell unter deutschsprachigen Künstlern stärker ausgebreitet als das Virus selbst. Die Ergebnisse waren allerdings sehr unterschiedlich: Die Ärzte beispielsweise hunzten „Ein Lied für Jetzt“ („Ich sitze zu Hause und langweile mich“) hin. Silbermond, Spezialisten für Erbauliches, ließen in „Machen wir das Beste draus“ die Herzen eng zusammenrücken. Und Frei.Wild stellten in „Corona Weltuntergang“ die Krise zunächst als Panikmache hin, um später in einer neuen Version doch vor dem Virus zu warnen: Eine eigene Covid-19-Erkrankung kann wohl klüger machen.

Tocotronic machen „Hoffnung“

Die Indie-Intellektuellen Tocotronic haben das nicht nötig, ihr von Streichern getragenes Lied zur Krise, „Hoffnung“, wäre auch ohne Corona ein starker Song, was auch daran liegt, dass Sänger Dirk von Lowtzow ihn lange vor dem Ausbruch geschrieben hat. Hoffnung brauchen die Menschen nicht nur, wenn Seuchen grassieren.