Stahlschlösser an den Wohnungstüren, Essenslieferungen in Aluminiumkisten, durch die Straßen patrouilliert der Infektionsschutz. Es ist eine düstere Welt, die der Elchinger Zeichner und Autor Florian L. Arnold in seiner Novelle „Die Zeit so still“ entwirft. Erschienen ist das Büchlein im un...