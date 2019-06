Die Internationalen Festspiele starten mit Swing und Fächer-Tanz für alle in der Stuttgarter Innenstadt. Dazu kommen hochkarätige Produktionen zeitgenössischen Tanzes im Theaterhaus.

Schlimm genug, wenn sich ein junger Mensch am Rücken verletzt. Die Schmerzen, die Spätfolgen, die Sorgen um die Zukunft. Passiert das einer jungen Tänzerin, wirkt sich der Unfall darüber hinaus auf ihre Tanzpartner, Tänzerkollegen, im Zweifelsfall auf die ganze Compagnie aus. Und damit auf Choreografen, Probenleiter, Techniker und im Falle eines Festivalauftritts auch auf die Organisatoren. Kein Wunder ist Eric Gauthier zwei Tage vor dem großen Eröffnungsabend seines dritten Colours-Tanzfestivals im Stuttgarter Theaterhaus im Stress.

Kurz vor der Premiere seines neuen Tanzabends „Classy Classics“ – feine Klassiker – hat sich Louiza Avraam beim Proben ernsthaft verletzt. So steht der Leiter der Gauthier Dance Company zwischen seinen eigenen Proben, Kinderworkshops am Vormittag, Auftritten bei der öffentlichen Swing-Party in der City am Abend und Interviewterminen vor einem Problem. Wo finde ich einen guten Physiotherapeuten, der kurzfristig für meine Tänzerin Zeit hat? Die Probenpläne hat er schon über den Haufen geworfen.

Verletzte Tänzerin hätte die Hauptrolle spielen sollen

Denn Louiza Avraam gehört zu den sieben Tänzern der Company, die an der Neuauflage von Cayetano Sotos „Malasangre“ als Teil der neuen abendfüllenden Produktion „Classy Classics“ beteiligt sind. In Ohad Naharins „Decadance“ hatte sie gar die Hauptrolle inne. Der 42-jährige Compagniechef und Colours-Initiator lässt also die Probe seines eigenen „Classy“-Beitrags „Orchestra of Wolves“ sausen, um dem „Malasangre“-Choreografen Cayetano Soto und Naharins Assistenten Matan David Zeit und Raum für die Umbesetzungen und Neuaufstellungen zu geben.

Youtube

„Wie gehen wir das am effizientesten an?“, überlegt der langjährige Gaga-Lehrer des Batsheva Ensembles, Matan David. „Joana, erinnerst du dich noch, wo Louiza stand?“ – „Barbara, Sandra, rückt ihr mal näher in die Mitte, wir teilen den Raum jetzt neu auf“. Denn statt 18 hat er nun nur noch 17 Tänzer zur Verfügung. Unter denen herrscht auf der Bühne des Theaterhaus-Saals T 1 höchste Konzentration. Vom feurig-humorvollen hispanischen Überschwang mit Tänzern in Faltenrock und Kniestrümpfen schalten sie blitzschnell um auf die intensive, modern-dramatische Körpersprache des berühmten israelischen „Mr. Gaga“.

Gelassenheit bei den Proben zum Colours International Dancefestival

Trotz allem ist die Atmosphäre gelassen. Und fürsorglich: Als eine Kollegin auf einem Schweißfleck am Boden ausrutscht, wischt ein Tänzer den blitzschnell zwischen Abgang und Auftritt mit seinem Pulli weg. „Stellt euch einfach vor, sie ist da“, rät Matan David drei Tänzern, die mit Louiza eine Vierergruppe bilden sollten. „Das ist gut“, ermuntert er Joana Martins, die nun in die Hauptrolle schlüpft. „Fühle dein inneres Lächeln.“

Live am Viadukt Die Bühne für ZZ Top in Bietigheim-Bissingen ist bereit Seit Sonntag arbeiten 50 Männer und Frauen daran, die Bühne und die Technik für das erste mehrtägige Festival auf dem Gelände an der Enz vorzubereiten.

Lächeln und Leichtigkeit strahlt bei allem Stress an diesem heißen Tag auch Eric Gauthier aus. Die künstlerische Leitung des mit einem „Kick-off“ in der Innenstadt schon am Wochenende gestarteten Festivals teilt er sich erneut mit Meinrad Huber: „Der reist um die Welt, um die Stücke fürs Theaterhaus auszuwählen, die Farben schön zu machen“, erklärt der gebürtige Kanadier. Er selbst sei „zuständig für die Idee, das Konzept – und alles, was in diesen fast drei Wochen außerhalb des Hauses geschieht“: „Colours in the City“ auf dem Marktplatz, „Colours Playground“ auf dem Schlossplatz, „Colours Family Day“ in der Wilhelma und erstmals „Colours im Grünen“ – in der Villa Reitzenstein, „bei Herrn Kretschmann zuhause. Da kommen gut 2000 Menschen“.

Colours ist das größte deutsche Tanzfestival

„Colours ist das größte deutsche Tanzfestival“, sagt Gauthier über die seit 2015 alle zwei Jahre für rund zwei Millionen Euro in seiner Wahlheimat aufgezogenen Festwochen. So viel Tanz habe es in Stuttgart noch nie gegeben. Zum Tanzwunder mit John Cranko kam vor zwölf Jahren Gauthier Dance mit modernem Tanz; und vor sieben Jahren entstand die Idee, in Werner Schretzmeiers „wunderschönem Theaterhaus mit vier Bühnen, fünf sogar, wenn man die Sporthalle dazuzählt“, ein Tanzfestival zu etablieren.

Anders als in München oder Berlin bei Tanz im August bietet das in diesen Tagen von auf den Boden geprayten farbigen Graffiti-„c“s, Fahnen und Wimpeln umgebene Haus Platz für viele Veranstaltungen an einem Ort. „Da treffen die Akteure jeden Abend aufeinander, in unserem schönen bunten Künstlerzelt. Das macht die Magie von Colours aus. Deshalb loben viele, sogar Truppen wie Nederlands Dans Theater und die ganz Großen, die besondere Atmosphäre dieses Festivals: It’s very menschlich.“

Eric Gauthier mit Kindern auf dem Schlossplatz beim „Fan Dance“.

© Foto: Simon Wachter

Neu ausgedacht hat sich der unter anderem bei Reid Anderson in Toronto ausgebildete spätere Solist des Stuttgarter Balletts zudem das Konzept „Meet the Talents“. Dazu lud er sechs junge Choreografen ein, eine Woche lang in der Theaterhaus-Sporthalle kurze Stücke mit Tänzern einzustudieren, frei zugänglich jeden Abend von sechs bis neun. „Du sitzt dann da mit einem Glas Wein und guckst Gauthier Dance beim Kreieren zu. Das sind so meine Visionen.“ Statt wie sonst ausschließlich das strahlende, fertige Produkt im Theatersaal, erleben die Zuschauer so Tanz mal von seiner alltäglichen, arbeitsintensiven Seite. Und am Ende der Woche gibt es das Ergebnis dann in vier Shows zu sehen.

Die Aufführungen: Klassiker und junge Wilde

Die Glanzlichter jedoch kommen auch in diesem Jahr nicht zu kurz: Zu den Höhepunkten unter den Gastspielen gehören für den Festivalchef Stücke zweier „Königinnen der modernen Tanzwelt“: „Radical Vitality, Solos and Duets“, eine Anthologie von Miniaturen aus dem Werk der kanadischen Avantgardistin Marie Chouinard (28./29. Juni) und „May B“ von der französischen Grande Dame des zeitgenössischen Tanzes, Maguy Marin (2./3. Juli). Bryan Arias zeigt seine Uraufführung zum Comic „Watchmen“ (29./30. Juni), Emily Molnar, Crystal Pite und Sharon Eyal von Ballet BC ein „Mixed Programme“ (9./10. Juli) als Deutschland-Premiere. Am schwierigsten herzubekommen und am teuersten war die Weltpremiere des Londoner Superstars Akram Khan am letzten Festivalwochenende (13./14. Juli).

Weitere Farben Modernen Tanzes fügt die australische Compagnie Circa hinzu, die ihn mit Zirkus mischt, Mourad Merzouki aus Frankreich, der Breakdance beimengt, der junge Wilde Kyle Abraham aus New York, Gruppen und Talente aus China, Finnland, Italien, England und der Schweiz. Und als besonders passenden Gag in dieser heißen Zeit schenkt der dreifache Vater Gauthier seinen Fans kunterbunte Fächer – auch mit denen lässt sich tanzen, wie er beim Kinder-„Fan Dance“ unter freiem Himmel zeigt.

Das könnte dich auch interessieren:

Rammstein Tour 2020 Tickets, Termine, Vorverkauf: Hier ist die Band live zu sehen Die "Europe Stadium Tour" von Rammstein geht weiter. Till Lindemann, Richard Kruspe, Paul Landers, Oliver Riedel, Christoph „Doom“ Schneider und Christian „Flake“ Lorenz touren im Sommer 2020 durch Europa. Dabei machen sie auch in Baden-Württemberg Halt. Termine, Tickets und Vorverkauf: Alle Infos gibt es hier.

Hitzefrei in Bayern und Baden-Württemberg Wann gibt es Hitzefrei im Büro und in der Schule? Hohe Temperaturen, unerträgliche Hitze: Beim aktuellen Sommerwetter kommen auch Schüler und Arbeitnehmer in Baden-Württemberg und Bayern ins Schwitzen. Doch haben sie tatsächlich ein Recht auf Hitzefrei? Und wie gehen Rektoren und Arbeitgeber mit der Situation um?

Youtube