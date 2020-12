In dieser Corona-Krise zeigt sich die in Not geratene freie Kulturszene sehr aktiv beim Einsammeln von Fördergeld. Einen großen Erfolg vermeldet jetzt das Roxy: Aus dem Topf „Tanzpakt Reconnect – Stärkung und Zukunftssicherung von Tanzstrukturen“ der Initiative „Neustart Kultur“ des Bun...