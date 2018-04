„The Cleaner“ Bundeskunsthalle in Bonn zeigt Werk von Marina Abramovic

Eine Frau fotografiert eine Re-Perfomance von „Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful“ von 1975. Foto: Marius Becker © Foto: Marius Becker

Eine Frau liegt in der Ausstellung „Marina Abramovic - The Cleaner“ in der Bundeskunsthalle auf dem Werk „Bed for Human Use (III)“. Foto: Marius Becker © Foto: Marius Becker