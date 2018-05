Musiktheater Buh und Bravo: Castorf inszeniert an der Bayerischen Staatsoper

München / Otto Paul Burkhardt

Ein riesiger Lager-Wachturm beherrscht die Bühne. Drumherum ein Alptraum-Areal aus Stacheldraht, Scheinwerfern, Todeszonen. Ein Ort der Finsternis in fahlem Licht. Die Häftlinge werden gedemütigt, ausgepeitscht, gefoltert. Eigentlich spielt Janaceks Oper „Aus einem Totenhaus“ in einem russischen Straflager der Zarenzeit. Doch Regisseur Frank Castorf belässt es nicht beim mitleidvollen Betrachten einer bequemerweise fernen Vergangenheit. Stalins Gulags, NS-Vernichtungslager, aber auch Straf-Camps der Gegenwart sind in einem Bild vereint (Aleksandar Denic). Mit einer Pepsi-­Leuchtreklame, in westlicher und kyrillischer Schrift, macht die Regie klar: Solche Verbannungslager gibt es auch im scheinbar so freiheitlichen Kapitalismus-Zeitalter. Am Pfingstmontag feierte Castorfs Inszenierung Premiere in München. Feierte? Buhs und Bravo-Rufe prallten aufeinander.

„In jedem Geschöpf ist ein Funken Gottes“: Das hat Janacek 1928 als Motto in der Partitur seiner letzten Oper notiert. Sie gründet auf Dostojewskis „Aufzeichnungen aus einem Totenhaus“, in denen der Autor seine vierjährige Inhaftierung in einem Arbeitslager verarbeitet und schlaglichtartig traumatische Erzählungen von Gefangenen, Mördern und Verbrechern aneinanderreiht.

Doch im Unterschied zu Dostojewkis ungeschönter Perspektive schimmert bei Janacek Hoffnung durch. Berühmtes Beispiel: Während der verletzte, flugunfähige Adler, ein zentrales Motiv der Geschichte, bei Dostojewski am Ende humpelnd in die Steppe entlassen wird, darf er sich bei Janacek in die Lüfte erheben. Bei Castorf sind es die Gefangenen, die den Adler als ihr Freiheitssymbol auf den Schultern tragen und ihm so wenigstens eine kurze Flugeinlage ermöglichen.

Beeindruckend wieder: die unfassbar vielfältige, multimediale Bilderflut, mit der uns Castorf bedrängt. Janaceks Oper wird bei ihm zu einer allumfassenden Reflektion über das Böse im Menschen. Mit Zitaten aus Dostojewskis „Dämonen“ und aus dem Lukas-Evangelium erweitert er das Libretto, ebenso mit historischen Filmen und Live-Videos aus dem Innern des monströsen Lagers.

Es ist – wie oft bei Castorf – die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die irritieren soll, das Nebeneinander von Lageralltag, von Folter und Mord, von Theateraufführungen der Gefangenen, in denen die Grausamkeit der Haft überspielt wird, und von Momenten unzerstörbarer Menschlichkeit. Etwa, wenn die Hauptfigur Petrovic (Peter Rose mit kräftigem Bass) dem jungen Mitgefangenen Aljeja Lesen und Schreiben beibringt: Evgeniya Sotnikova verkörpert diese Hosenrolle – und gleichzeitig den Freiheitsadler – mit weichem, vollem Sopran. Neben Ales Briscein (Luka) und Charles Workman (Skuratov) ragt vor allem Bo Skovhus (Siskov) heraus, mit Wucht, Glut und sensationeller Bühnenpräsenz.

Prügelszenen, Quälereien, Traumata, Freiheitsträume, Zwangsarbeit: Bei Castorf, der konsequent jeden anklagenden Tonfall vermeidet, verschwimmt das alles zu einer gigantischen Collage, zu einem fast surrealistischen Inferno, zu einem grandiosen Totentanz.

Musikalische Intensität

Während die Regie einen moralfreien Raum zeigt, ist es vor allem die Musik, die noch von Schmerz und Mitleid kündet. Simone Young entfaltet am Pult des Bayerischen Staatsorchesters Janaceks dichtes Gewebe aus schrillen Ostinati, expressiven Klagen und sprachähnlichen Melodiegesten in bedrängender Intensität.

Gut, gemessen am Bayreuther „Ring“ fällt diese Castorf-Arbeit weniger spektakulär aus. Er recycelt seine bekannten Mittel, so dass das Resultat, sagen wir, erwartbar ausfällt. Dennoch: großes, irrlichterndes Opernkino. Bei jenem Teil des Publikums, der seine Arbeiten am Residenztheater nicht kennt, kam diese Regie nicht an. Wohl wegen der Verweigerung einer versöhnlichen, empathischen, humanistisch korrekten Sicht, die laut Castorf doch nur beschönigt. Wie auch immer: Am Ende knallten Unmut und Begeisterung hart aufeinander. Das Gros des Publikums war schnell weg, zurück blieb eine tapfer jubelnde Minderheit.