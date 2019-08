Kultur-Rekorde: Das Schauspiel mit den meisten Zuschauern? Kein Goethe, sondern ein Karl May. Was die Werkstatistik des Bühnenvereins so alles erzählt. William Shakespeare, klar, den kennt jeder. „Romeo und Julia“, „Hamlet”, „Richard III.” und anderes mehr. Der schon vor 403 Jahren gestorbene Shakespeare jedenfalls beherrschte in der Saison 2017/2018 die Schauspielbühnen in Deutschland: der Autor mit den meisten Zuschauern (404 656),...