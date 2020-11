Dank Corona können Buchfans in diesem Jahr 24 Stunden am Tag durch die Bücherschauen in Stuttgart und Karlsruhe stöbern. Beide werden erstmals im Internet präsentiert. Wegen der Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie sind nur digitale Angebote möglich. Die Stuttgarter Buchwochen sind vom 12. bis 29. November über die Seite www.buchwochen.de zu erreichen, die Karlsruher Bücherschau über www.buecherschau.de vom 13. bis 29. November. Die Registrierung ist den Angaben zufolge kostenlos.

Die Verlage bieten neben Leseproben auch Videos und zusätzliche Informationen zu Büchern, Autorinnen und Autoren, wie die Veranstalter in Stuttgart am Dienstag mitteilten. Ebenso werden viele geplante Lesungen und Gespräche ins Netz verlegt. Auftakt sei am 12. November um 19.30 Uhr das „Literarische Buchhandelsquartett“ mit vier Buchhändlern aus der Region. Links zu den jeweiligen Veranstaltungen seien im Programm auf der zentralen Homepage zu finden, hieß es.

Gleiches gilt für die virtuelle Bücherschau in Karlsruhe. Interessierte könnten so Schriftsteller per Livestream oder über einen neuen Youtube-Kanal erleben. „Egal wo und zu welcher Uhrzeit“ könne somit jeder in die Welt der Literatur eintauchen.