Karlsruhe Berlin gewinnen Wettbewerb für Karlsruher Kunsthalle

Karlsruhe / DPA

Das Berliner Büro Staab Architekten hat den Wettbewerb für den geplanten Umbau der Staatlichen Kunsthalle in Karlsruhe gewonnen. Kunststaatssekretärin Petra Olschowski (parteilos) lobte am Donnerstag, der Entwurf verbinde Ästhetik und Funktionalität in hervorragender Weise und sei damit das richtige Konzept für eines der bedeutendsten Kunstmuseen Deutschlands.

Das Preisgericht, zu dem neben mehreren Professoren auch Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) als Sachpreisrichter gehörte, hob den sensiblen Umgang des Entwurfs mit dem historischen Baubestand hervor. Die Idee eines tiefergelegten Hofes mit einer umlaufenden Balustrade sei überzeugend. „Wir sanieren das Gesamtkunstwerk aus Architektur, Malerei, Skulptur und Sammlung und rücken die Staatliche Kunsthalle in das richtige Licht“, sagte Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne). Mit dem Entwurf soll nun in die weitere Planung gegangen werden, um die Kosten zu ermitteln.

Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe soll unter anderem modernere Räume für Sonderausstellungen und Museumspädagogik bekommen. Sie wurde 1846 eröffnet. Im Hauptgebäude und der Orangerie zeigt die Staatliche Kunsthalle 800 Werke vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart.

